Traumendspiel: Neymars Vorfreude und Argentiniens Kampfansage

Brasília. Nach Brasilien zieht auch Argentinien ins Endspiel um den Copa-America ein. Messi-Team schlägt Kolumbien erst im Elfmeterschießen.

Argentinien hat das Traumfinale gegen Brasilien im Maracanã-Stadion perfekt gemacht und gegen Kolumbien im Halbfinale der Copa América gewonnen. Die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi siegte im Estádio Mané Garrincha in Brasília im Elfmeterschießen mit 3:2. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden.

Lautaro Martínez von Inter Mailand brachte Argentinien in der siebten Minute in Führung. Die Vorlage lieferte wieder einmal Alleskönner Messi. Er verlor zwar im Strafraum etwas die Kontrolle über den Ball, aber setzte sich gegen Yerry Mina durch, drehte sich und legte zurück auf Martínez, der mit einem Flachschuss traf.

Argentiniens Torwart hält drei Elfmeter

Für Kolumbien, das die Südamerikameisterschaft ohne seinen Star James Rodríguez bestritt, glich Luis Díaz (FC Porto) zum 1:1 aus (61.). Im Elfmeterschießen avancierte Torhüter Emiliano Martínez zum Matchwinner Argentiniens, als er drei Elfmeter hielt.

Statt den Erfolg groß zu feiern, schaute Martínez lieber schon auf die Entscheidung am Samstag voraus. "Brasilien ist ein großes Team. Sie sind seit dem ersten Tag Titelkandidat, aber wir haben einen großen Trainer , den Besten der Welt und wollen gewinnen", sagte er und lobte seinen Coach Lionel Scaloni und seinen Mitspieler Messi. "Was ist besser als bei ihnen zu Hause gegen Brasilien zu spielen?"

Das Endspiel ist für den 10. Juli im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro angesetzt. "Es wird Brasilien und Argentinien im FINALE der Copa América geben!", hieß es in einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Neymars zusammen mit einem Foto der brasilianischen und der argentinischen Nummer zehn in ihren jeweiligen Nationaltrikots.

Neymar hatte bereits zuvor deutlich gemacht, dass er sich im Finale den Klassiker wünscht: "Ich möchte Argentinien, ich drücke die Daumen für Argentinien, ich habe Freunde dort, im Finale wird der Sieger dann Brasilien sein", hatte ergesagt, nachdem Brasilien mit dem 1:0 gegen Peru im ersten Halbfinale den Weg für das Traumendspiel bereitet hatte. (dpa)

