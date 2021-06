Transfer-Ticker Transfer-Ticker: Tuchel-Klub will EX-BVB-Star Hakimi holen

Essen. Die Bundesliga-Saison ist vorbei, die heiße Phase auf dem Transfermarkt startet. Das Sommer-Fenster ist bis zum 31.08. geöffnet. Der Live-Ticker.

FC Chelsea buhlt um Ex-BVB-Star Achraf Hakimi

Mittwoch, 09.06.2021, 13:45 Uhr: Der ehemalige BVB-Profi Achraf Hakimi steht nach Informationen von "Sky Italia" ganz oben auf der Wunschliste von Champions-League-Sieger FC Chelsea. Der Klub von Trainer Thomas Tuchel habe seinem Verein Inter Mailand ein Angebot in Höhe von 60 Millionen Euro unterbreitet. Chelsea sei sogar bereit, ein noch besseres Angebot vorzulegen.

Hakimi wechselte im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Inter Mailand. Mit insgesamt 17 Scorerpunkten war der Flügelspieler einer der Garanten für den Meistertitel in der Serie A.

Karlsruhe holt Offensivspieler Kaufmann und Cueto

Mittwoch, 09.06.2021, 10:13 Uhr: Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat gleich zwei offensive Flügelstürmer verpflichtet. Fabio Kaufmann von Absteiger Eintracht Braunschweig sowie Lucas Cueto vom Drittligisten Viktoria Köln wechseln zum Tabellensechsten der abgelaufenen Saison.

Wie die Badener am Dienstag mitteilten, erhalten Kaufmann (28) und Cueto (25) Verträge bis 2023. In der vergangenen Spielzeit kam Kaufmann auf neun Scorerpunkte, Cueto traf für Viktoria in 30 Spielen elfmal.

Magdeburg holt Condé aus Essen

Dienstag, 08.06.21, 14.21 Uhr: Drittligist 1. FC Magdeburg hat Amara Condé von Rot-Weiss Essen verpflichtet. Der 24-Jährige kommt ablösefrei vom Regionalligisten. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar, kann sowohl defensiv als auch offensiv auflaufen. „Ich freue mich, dass Amara zu uns kommt, sagt FCM-Trainer Christian Titz. „Ich kenne ihn aus meiner Zeit in Essen und weiß um seine spielerisch-strategischen Fähigkeiten.“

Bielefeld holt Stürmer Serra aus Kiel

Montag, 07.06.21, 13:52 Uhr: Bundesligist Arminia Bielefeld verstärkt sich mit U21-Nationalspieler Janni Serra vom Zweitligisten Holstein Kiel. Der Mittelstürmer, der aufgrund einer Verletzung die U21-EM-Endrunde verpasste, erhält einen Vertrag bis 2025. Für die Kieler Störche war der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison 13-mal erfolgreich gewesen.

Sandhausen verpflichtet Soukou

Montag, 07.06.21, 13:41 Uhr: Dritter Neuzugang für Zweitligist SV Sandhausen: Offensivspieler Cebio Soukou (28) von Bundesligist Arminia Bielefeld wechselt nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei von den Ostwestfalen zum Tabellen-15. der vergangenen Saison. Dies teilte der SVS am Montag mit.

Bielefelder Schipplock wechselt zum VfB Stuttgart II

Donnerstag, 03.06.21, 15:01 Uhr: Mittelstürmer Sven Schipplock kehrt von Arminia Bielefeld zum VfB Stuttgart zurück. Wie der schwäbische Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der 32-Jährige künftig für das zweite Team des VfB in der Regionalliga Südwest spielen. In der Nachwuchsmannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst solle der gebürtige Schwabe mit seiner Erfahrung die Talente führen.

Jakov Medic wechselt vom SV Wehen zum FC St. Pauli

Donnerstag, 03.06.21, 14:33 Uhr: Der SV Wehen Wiesbaden verliert Jakov Medic an den Zweitligisten FC St. Pauli. Der 22-jährige Kroate nutzte nach Angaben des hessischen Fußball-Drittligisten vom Donnerstag eine Ausstiegsklausel in seinem bis 30. Juni 2024 datierten Vertrag. Über die Höhe der festgeschriebenen Ablösesumme wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

„Jakov hat eine tolle Entwicklung genommen und verfügt über ein unglaubliches Potenzial. Sein Wechsel ist ein sportlicher Verlust für uns, aber ohne eine Ausstiegsklausel wäre eine Festverpflichtung seinerzeit gar nicht möglich gewesen“, sagte SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer über den Innenverteidiger.

Aue holt Trio - Gonther verlängert

Donnerstag, 03.06.21, 13:38 Uhr: Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat drei Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommen Mittelfeldspieler Soufiane Messeguem (VfL Wolfsburg II), Innenverteidiger Ramzi Ferjani (FC Nitra/Slowakei) und Rechtsverteidiger Anthony Barylla (1. FC Saarbrücken) zu den Sachsen. Das Trio erhält Verträge bis 2024. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit Abwehrspieler Sören Gonther (34) bis 2023 verlängert.

Drittligist MSV Duisburg landet mit der Verpflichtung von Marvin Bakalorz einen Transfercoup. Er spielte zuletzt beim türkischen Fußball-Erstligisten Denizlispor. Bakalorz erhält beim MSV einen Drei-Jahres-Vertrag.

Rot-Weiss Essen bekommt Verstärkung aus der 3. Liga. Yannick Langesberg (27) wechselt vom Drittligisten SC Verl ins Ruhrgebiet. Der 1,91 Meter große Abwehrspieler hat einen ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben. Das gab RWE am Montagnachmittag bekannt. Alle Infos dazu lesen Sie hier:

Montag, 31.05.2021, 17:46 Uhr: Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Schweizer Nationaltorhüter Gregor Kobel vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart verpflichtet. Der 23-Jährige erhält beim BVB einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Dies teilte der DFB-Pokalsieger am Montag mit.

Sergio Agüero wechselt von Manchester City zum FC Barcelona

Montag, 31.05.2021, 17:04 Uhr: Der argentinische Stürmerstar Sergio Agüero wechselt wie erwartet ablösefrei vom englischen Fußballmeister Manchester City zum FC Barcelona. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Noch am Abend sollte der 32-Jährige bei Barça einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben, der ab 1. Juli gilt, und offiziell vorgestellt werden. Die festgeschriebene Ablösesumme für Agüero beträgt demnach 100 Millionen Euro.

FC St. Pauli verpflichtet Linksverteidiger Ritzka

Montag, 31.05.2021, 13:04 Uhr: Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Linksverteidiger Lars Ritzka vom Drittligisten SC Verl verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt ablösefrei ans Millerntor. Das teilte der Verein am Montag mit. Ritzka absolvierte in der vergangenen Drittliga-Saison 35 Spiele, dabei erzielte er zwei Tore und gab vier Vorlagen. Vor seinem Engagement in Verl durchlief er alle Nachwuchsmannschaften von Hannover 96.

Medien: AS Rom zeigt Interesse an Jerome Boateng

Sonntag, 30.05.2021, 14:55 Uhr: AS-Rom-Trainer Jose Mourinho ist offenbar an einer Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Jerome Boateng (32) interessiert. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Der Vertrag des 32-jährigen Boateng, Weltmeister von 2014 in Rio de Janeiro, beim deutschen Rekordmeister Bayern München war nicht verlängert worden. Boateng könnte somit ablösefrei in die italienische Hauptstadt wechseln.

Der Portugiese Mourinho soll bereits als Manchester-United-Teammanager versucht haben, Boateng unter Vertrag zu nehmen, dieser hatte damals allerdings den FC Bayern aber nicht verlassen wollen. Auch die AS Monaco, Lazio Rom und Fenerbahce Istanbul haben angeblich Interesse signalisiert, Boateng verpflichten zu wollen.

Alaba-Wechsel zu Real Madrid perfekt

Freitag, 28.05.2021, 18:52 Uhr: Der Wechsel von Bayern Münchens Abwehrchef David Alaba zu Real Madrid ist perfekt. Der spanische Fußball-Rekordmeister bestätigte am Freitag den Transfer des 28-Jährigen. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2026, er soll bei den Königlichen pro Jahr 12,5 Millionen Euro netto verdienen.

Alabas Abschied von den Bayern stand bereits seit einigen Wochen fest. Der Defensivspieler verlässt die Bayern nach 13 Jahren ablösefrei, sein Vertrag lief aus. Der deutsche Rekordmeister hatte sich mit Alaba nicht auf eine Verlängerung einigen können.

Erling Haaland will seinen Vertrag "respektieren"

Freitag, 28.05.2021, 16:15 Uhr: Mit seinen 20 Jahren zählt Borussia Dortmunds Erling Haaland bereits zu den begehrtesten Spielern der Fußballwelt. Ein schneller Abschied vom BVB scheint trotz vieler Gerüchte allerdings unwahrscheinlich. Im Interview mit dem skandinavischen Sender Viaplay sagte er, er wollte seinen Vertrag "respektieren".

Haaland besitzt in Dortmund noch einen Kontrakt bis 2024, der erst im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel enthält. Berater Mino Raiola hatte Spekulationen über einen möglichen Wechsel jedoch immer wieder angeheizt.

Konaté wechselt von RB Leipzig zum FC Liverpool

Freitag, 28. Mai 2021, 14:49 Uhr: Der Transfer von Ibrahima Konaté von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum FC Liverpool ist perfekt. Der französische Innenverteidiger unterschrieb beim Team von Jürgen Klopp einen langfristigen Vertrag ab 1. Juli. Das teilten RB und Liverpool am Freitag mit. Über die genaue Laufzeit machten beide Vereine keine Angaben. Möglich wurde der Transfer des 22-Jährigen, der in Leipzig noch einen Kontrakt bis 2023 hatte, durch eine Ausstiegsklausel. Diese soll dem Vernehmen nach bei rund 40 Millionen Euro liegen.

Arminia Bielefeld verpflichtet Paderborner Vasiliadis

Freitag, 28. Mai 2021, 10:52 Uhr: Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Sebastian Vasiliadis vom SC Paderborn verpflichtet. Der Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der 23-Jährige absolvierte für die Paderborner 32 Erstliga- und 47 Zweitligaspiele. „In seinem Paderborner Bundesligajahr hat er bewiesen, dass er auf diesem Niveau sehr gute Leistungen bringen kann. Daher sind wir sehr froh, dass Sebastian in den nächsten Jahren zu unserem Kader gehören wird“, sagte Bielefeld Geschäftsführer Sport Sami Arabi.

Paderborn zieht Kauf-Option für BVB-Talent Führich

Freitag, 28. Mai 2021, 12:13 Uhr: Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Offensivspieler Chris Führich verpflichtet. Die Paderborner ziehen damit die Kaufoption für den 23-Jährigen, der im August letzten Jahres von Borussia Dortmund II ausgeliehen worden war. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

„Chris hat den Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga sehr gut geschafft und ist längst noch nicht am Ende seiner sportlichen Entwicklung angekommen,“ sagte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.

Führich habe sich nach seinem Wechsel zu Paderborn von der Reserve des BVB mit 13 Toren und sieben Vorlagen in der abgelaufenen Spielzeit durchsetzten können.

