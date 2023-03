Will bei der Heim-EM die Nummer eins im DFB-Tor sein: Marc-André ter Stegen.

Nationalmannschaft Ter Stegen will als Nummer 1 zur EM - Wünsche an Neuer

Frankfurt/Main Marc-André ter Stegen will seine Zeit als Nummer eins in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dazu nutzen, um auch bei der Heim-EM 2024 im Tor zu stehen.

Marc-André ter Stegen will seine Zeit als Nummer eins in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dazu nutzen, um auch bei der Heim-EM 2024 im Tor zu stehen.

Der 30 Jahre alte Schlussmann des FC Barcelona geht nach dem langfristigen Ausfall von Kapitän Manuel Neuer (Beinbruch) mit dessen 1 auf dem Trikot in die ersten Länderspiele des Jahres am Samstag in Mainz gegen Peru und danach gegen Belgien.

„Durch die Verletzung von Manu, der gerade nicht da ist, ist die Situation so wie sie ist. Ich werde versuchen, meine Chance zu nutzen - absolut. Aber ob jetzt die Nummer (auf dem Trikot) eine Aussagekraft hat? Am Ende zählt die Leistung, die möchte ich zeigen“, sagte ter Stegen nach einer geheimen Trainingseinheit des Nationalteams auf dem Frankfurter DFB-Campus.

Mit Bayern-Torwart Neuer (36) hatte er lediglich kurz nach dessen Skiunfall im Dezember Kontakt. „Man schreibt sich, man wünscht sich alles Gute. Man hofft, dass die Regeneration von dieser Verletzung schnell und gut verläuft. Ich wünsche ihm wirklich, dass er schnell wieder zurückkommt und sich trotzdem die Zeit nimmt, um hundertprozentig fit zu werden. Das wünscht man ihm als Kollege, als Freund und als langer Wegbegleiter in der Nationalmannschaft“, sagte ter Stegen. Der ehemalige Gladbacher wartet als ewiger Nachfolger und Konkurrent von Neuer noch auf seinen ersten WM- oder EM-Einsatz.