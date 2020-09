Szalai suspendiert: Mainz-Profis verweigern Trainingseinheit

Mainz. Die Profis von Mainz 05 haben am Mittwoch das Training boykottiert, weil Adam Szalai suspendiert wurde. Die Vereinsführung will sich nun äußern.

Die Konsequenzen des Spielerstreiks beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 sollen am Donnerstagmittag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Klub hat die zunächst für 12.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Samstag gegen Aufsteiger VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) auf 13.00 Uhr verlegt. Laut Klubangaben wird sich dort die „sportliche Leitung äußern“.

Am Mittwoch hatten die Mainzer Profis die Teilnahme an der für 16.00 Uhr angesetzten Übungseinheit verweigert. „Das Training der Profimannschaft am Mittwochnachmittag hat nicht wie geplant stattgefunden“, bestätigte der Verein: „Ursache waren emotionale Diskussionen innerhalb der Mannschaft um Adam Szalai, der am Nachmittag nicht mit der Profimannschaft trainieren sollte.“

Mainz-Stürmer Adam Szalai wurde suspendiert

Der 32 Jahre alte Ungar Szalai war am Dienstag suspendiert worden. Während der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder rein sportliche Gründe für diesen Schritt nannte, wird von verschiedenen Medien über andere Ursachen spekuliert.

Ex-Schalker Szalai war am Mittwoch trotz seiner Suspendierung auf dem Trainingsgelände erschienen. Darauf folgte der Eklat, der zu einer Krisensitzung des Vorstandes am Mittwochabend führte. (sid)