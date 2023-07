Gastgeber Neuseeland bei WM raus - Schweiz und Grings weiter

Dunedin Die Schweiz und Norwegen erreichen bei der WM der Fußballerinnen das Achtelfinale. Das Team der deutschen Trainerin Inka Grings sorgt für Trauer bei einem Gastgeber.

Die deutsche Trainerin Inka Grings hat bei der WM der Fußballerinnen mit der Schweiz für das Vorrunden-Aus von Co-Gastgeber Neuseeland gesorgt.

Den Schweizerinnen reichte das 0:0 am Sonntag im letzten Gruppenspiel für den Einzug ins Achtelfinale. Neuseeland scheiterte hingegen durch das 6:0 (3:0) von Norwegen im Parallelspiel gegen die Philippinen aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu den Skandinavierinnen. Auch Australien als zweitem Ausrichter der Weltmeisterschaft droht am Montag das frühe Aus.

Die Schweiz steht bei der zweiten WM-Teilnahme wie auch 2015 - damals noch mit der heutigen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg als Coach - wieder in der Runde der besten 16 und sicherte sich den Sieg in der Gruppe A.

Norwegen mit Kantersieg

Nach einem zuvor mäßigen Turnier feierte Norwegen gegen WM-Debütant Philippinen einen hochverdienten ersten Sieg. Die Treffer erzielten Sophie Roman Haug (6./17./90.+5 Minute), Caroline Graham Hansen (31.), Alicia Barker per Eigentor (48.) und Guro Reiten (53./Foulelfmeter). Bei den Philippinen sah Sofia Harrison in der 67. Minute die Rote Karte.

Die Achtelfinalgegnerinnen der Schweiz und von Norwegen entscheiden sich am Montag. Spanien und Japan haben bereits das Weiterkommen perfekt gemacht und spielen im direkten Duell den Sieg in der Gruppe C aus.

Südkorea vor dem Aus

Praktisch ausgeschieden sind indes die südkoreanischen Fußballerinnen und ihr Nationaltrainer Colin Bell. Südkorea verlor in der deutschen Gruppe H mit 0:1 (0:1) gegen WM-Neuling Marokko, der seinen historisch ersten Erfolg bei einer Endrunde der Frauen feierte. Bereits in der 6. Minute erzielte Ibtissam Jraïdi vor 12.886 Zuschauern in Adelaide die Führung. Südkorea kann nur noch theoretisch weiterkommen, die Marokkanerinnen wahrten dagegen ihre Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Südkorea, am Donnerstag (12.00 Uhr/MESZ) der Gegner der deutschen Fußballerinnen im letzten Vorrundenspiel, hatte die Auftaktbegegnung mit 0:2 gegen Kolumbien verloren. Marokko unterlag Deutschland mit 0:6.

Trainer Bell (61) ist bei den Südkoreanerinnen seit 2019 in der Verantwortung. Zuvor hatte er jahrelang auch den deutschen Fußball geprägt. Unter anderem trainierte er den SC Bad Neuenahr (2011-2013), den Champions-League-Sieger 1. FFC Frankfurt (2013-2015) und den SC Sand (2016/2017).