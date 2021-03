Sportschau-Hammer: Sedlaczek soll TV-Klassiker moderieren

Esther Sedlaczek soll das neue Gesicht der Sportschau in der ARD werden.

Essen. Esther Sedlaczek soll laut eines Medienberichtes Sky verlassen und künftig die Sportschau moderieren. Es gibt wohl auch einen Abgang im Team.

Bei der ARD-Sportschau steht offenbar ein personeller Wechsel: Nach Informationen der "Bild" gehört Esther Sedlaczek aber der kommenden Saison zum Moderatoren-Team der Traditonssendung.

Aktuell arbeitet die 35-jährige Berlinerin noch für den Pay-TV-Sender Sky - dort führt sie unter anderem mit dem Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann durch die Bundesliga-Sendung. Bei der ARD würde Sedlaczek unter anderem die Zusammenfassungen der Fußballspiele am Samstag präsentieren.

Im Team mit Wellmer und Bommes

Zum Sportschau-Team gehören aktuell noch Jessy Wellmer, Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel. Doch die "Bild" berichtet auch, dass einer aus der Riege ausscheiden wird. Demnach stehen die Zeichen bei Openhövel auf Abschied. Hintergründe nannte die "Bild" in ihrem Artikel nicht.

Der 50-Jährige aus Detmold ist bereits seit 2011 Sportschau-Moderator. Mit dem ARD-Mikrofon steht Opdenhövel auch an den Skisprung-Schanzen, um unter anderen von Weltmeisterschaften und der Vierschanzentournee zu berichten. Auf dem Privatsender ProSieben moderiert er zudem die Kostüm-Musikshow "The Masked Singer".

Lierhaus war die erste Frau

Zu den beiden Personalien gab es von der ARD bis zum Mittwochabend keine Stellungnahme. Sedlaczek wäre die dritte Sportschau-Moderatorin. Monica Lierhaus war die erste Frau, die dieses TV-Format präsentierte. Die heute 50-Jährige moderierte von 2004 bis 2009 für die ARD.

Jessy Wellmer moderierte zunächst ab 2014 die Sonntagssendungen der Sportschau. Seit 2017 ist die heute 41-Jährige auch auf am Samstagabend zu sehen.

Die Sportschau wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Die Erstausstrahlung fand statt am 4. Juni 1961 auf dem damaligen Sender ARD 2. In den ersten acht Wochen wurde über die Sportart Fußball überhaupt nicht berichtet. Erst mit dem Start der Fußball-Bundesliga im August 1963 wurde die Sendung auf den Samstag verlegt (fs).