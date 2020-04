Sportphilosoph Gunter Gebauer: „Es ist ein langsamer Untergang“

Fußball vor leeren Rängen: Am 11. März trugen Mönchengladbach und Köln das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte aus.

Essen/Köln. Sportphilosoph Gunter Gebauer spricht über die großen Sorgen der Klubs, über Geisterspiele – und über das mögliche Gute in der Krise.

Gunter Gebauer (76) ist Holstein Kiel eng verbunden. Der renommierte Sportphilosoph und emeritierte Professor der Freien Universität Berlin wuchs in Kiel auf, seine Mutter leitete einst die Geschäftsstelle des Klubs. Im vergangenen Jahrzehnt konnte Gebauer verfolgen, wie der Verein aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga zurückkehrte. Derzeit ist trotz aller Planungen fraglich, wann auch Kiel in den Spielbetrieb zurückkehren wird. Der Fußball ruht aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Gebauer spricht im Interview über den Stillstand, eine mögliche Chance durch die Krise und die Sehnsucht nach Spielen.