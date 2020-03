Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben lahm. Einige Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern an, zu Hause zu arbeiten. Auch die Fußball-Bundesligisten schicken ihre Profis nach Hause. Am Dienstag gab der BVB seinen Spielern bis kommenden Montag frei. Wann dürfen eigentlich Fußball-Profis "Home office" machen? Das haben wir den Dortmunder Sportanwalt Markus Buchberger gefragt. Der 51-Jährige berät seit fast zwei Jahrzehnten Sportler und Trainer. Er vertrat in der Vergangenheit beispielsweise den Kölner Kult-Torjäger Anthony Modeste vor Gericht.

Herr Buchberger, muss ein Profifußballer in der aktuellen Situation zum Training erscheinen?

Markus Buchberger (51): „Sollte er sich krank fühlen, dann nicht. Was die Arbeitsunfähigkeit betrifft, ist das Coronavirus eine Erkrankung. Beim Profifußballer gilt das, was bei jedem Arbeitnehmer gilt: Es entscheidet zunächst das persönliche Gefühl. Nach einem vertraglich festgelegten Zeitraum muss der Arbeitnehmer – also der Profifußballer – ein ärztliches Attest vorlegen. Im Falle des Coronavirus muss sich der Profisportler wie jeder Arbeitnehmer beim Gesundheitsamt melden, das den Test durchführt.

Markus Buchberger betreibt seit 2009 die Rechtsanwaltskanzlei buchberger.Rechtsanwälte in Dortmund Foto: Buchberger

Und wenn er sich Sorgen vor einer Ansteckung im Training macht?

Buchberger: Dann muss er trotzdem kommen. Der Trainingsplatz wird arbeitsrechtlich wie ein Großraumbüro behandelt. Solange das Arbeiten nicht behördlich untersagt wurde, muss ein Profifußballer auf dem Trainingsplatz stehen. Wenn aber das Infektionsschutzgesetz greift und Kontakte eingeschränkt werden, dann darf auch der Profifußballer zuhause bleiben.

Viele Menschen arbeiten seit Anfang der Woche im Home Office, weil Kitas und Schulen geschlossen sind. Dürfte ein Profifußballer aus demselben Grund zu Hause bleiben?

Buchberger: Das könnte ein Fall der vorübergehenden Verhinderung sein, der gilt für jeden Arbeitnehmer, also auch für den Profifußballer mit Kindern. Sofern er keine andere Möglichkeit findet, die Kinder zu betreuen, dürfte er zuhause bleiben. Theoretisch ist es auch möglich, dass ein Fußballverein ihn für die Betreuung seiner Kinder freistellt.