Spielunterbrechung in Leipzig: DFB nimmt Ermittlungen auf

Leipzig Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nach den Vorfällen beim Pokalspiel zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und Eintracht Frankfurt Ermittlungen aufgenommen.

Das teilte der DFB am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sind beide Vereine aufgefordert worden, Stellungnahmen einzureichen.

Eindeutiges Ergebnis

Bundesligist Frankfurt hatte sich in der Erstrunden-Begegnung beim Regionalligisten mit 7:0 durchgesetzt. Die Partie musste in der 73. Minute wegen Böller-Würfen unterbrochen werden. Weiterhin werde nach dem Wurf von Pyrotechnik aus einem Heimblock in Richtung der davor sitzenden Rollstuhlfahrer wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Lok-Präsident Torsten Kracht verurteilte die Vorfälle scharf. Er forderte zudem, „dass die Übeltäter zur Verantwortung“ gezogen werden.