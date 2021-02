Fussball Spieler rassistisch beleidigt - so reagiert Mainz 05

Mainz. Ein Spieler des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 ist im Internet rassistisch beleidigt worden. Der Klub setzte ein klares Zeichen.

Sportlich ging es beim Fußball-Bundesligisten Mainz 05 zuletzt bergauf. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Rheinhessen sieben Punkte - und das gegen die Top-Teams Union Berlin, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Mainz hofft als 17. der Tabelle weiter auf den Klassenerhalt. Hertha BSC auf dem rettenden Rang 15 und Arminia Bielefeld (16./Relegationsplatz) sind jeweils nur einen Punkt entfernt.

Auch abseits des Rasens kann der Bundesligist überzeugen. Die Mainzer positionierten sich bei Twitter klar gegen Rassismus - und griffen zu einer Maßnahme.

Solche Nachrichten erhalten unsere Spieler regelmäßig. Auch deshalb werden wir nie schweigen und sagen immer wieder und immer lauter: NAZIS RAUS! Wir sind schockiert, dass @Instagram Nachrichten wie diese nicht als solche benennt und aktiv wird. #mainz05 pic.twitter.com/Xt10txv2OJ — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 25, 2021

Ein Mainzer Spieler hatte bei Instagram eine beleidigende, rassistische Nachricht erhalten. Der Klub machte den Vorfall öffentlich, teilte einen Screenshot aus dem Chatverlauf, auf dem auch das Profil des Verfassers zu sehen war. "Solche Nachrichten erhalten unsere Spieler regelmäßig. Auch deshalb werden wir nie schweigen und sagen immer wieder und immer lauter: NAZIS RAUS!", schrieb der Klub dazu.

Außerdem kritisierten die 05er das soziale Netz Instagram. Denn: Die Nachricht ist als Rechtsverstoß gemeldet worden, der US-Konzern aber sah keinen Grund, aktiv zu werden und Maßnahmen gegen den Nutzer zu ergreifen. "Wir sind schockiert, dass Instagram Nachrichten wie diese nicht als solche benennt und aktiv wird", so der Klub.

Mainz 05 bezieht Stellung

Mainz ist dafür bekannt, sich klar zu positionieren und Rassismus-Vorfälle öffentlich zu machen. Im vergangenen Sommer hatte ein Fan seine Mitgliedschaft gekündigt, da er behauptete, bei Mainz würden zu viele ausländische Spieler in der Startformation stehen.

Der Klub bezog Stellung und erntete dafür viel Zuspruch: "Rassismus beginnt da, wo rassistische Gedanken geäußert werden, nicht nur, wenn sich jemand selbst als Rassist bezeichnet – was in den seltensten Fällen vorkommt. Und ja, Sie haben recht: mit unserem Verein können sie sich nicht identifizieren. Denn für uns spielen Hautfarben oder andere gruppenbezogene Merkmale von Menschen schlicht keine Rolle. Für uns zählt nur, dass jemand Mensch ist und unsere Werte teilt. Solche Menschen heißen wir in unserer Gemeinschaft gerne willkommen. Aus diesem Grunde freuen wir uns vielmehr über Ihre Kündigung, da Ihre Begründung offenbart, dass Sie nicht die Wertebasis besitzen, die unseren Verein auszeichnet." (fs)

Ihr täglicher Sport-Nachrichten-Überblick: Hier kostenlos für den WAZ-Sport-Newsletter anmelden!