Spekulationen über Tuchels Zukunft in England

London -. Rund zwei Wochen nach seinem unfreiwilligen Abschied vom FC Chelsea spekulieren britische Medien über die Zukunft des deutschen Trainers Thomas Tuchel.

Der 49-Jährige lebt nahe London in Cobham, wo sich auch das Chelsea-Trainingsgelände befindet. Unklar ist jedoch, wie lange Tuchel noch in Großbritannien bleiben wird. Gerüchten zufolge soll der Coach, der kürzlich mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, auf einen neuen Job in der Premier League hoffen. Ein Sprecher Tuchels sagte der britischen Zeitung «Telegraph», eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Der «Telegraph» spekulierte, die Grundlage für Tuchels Arbeitsvisum sei nach seinem Aus bei Chelsea nicht mehr gegeben und der Trainer müsse möglicherweise nach 90 Tagen das Land verlassen. Tuchels Sprecher betonte, man werde sich an die Regeln in Großbritannien halten und die Zukunftspläne daran anpassen. Eine Ausweisung Tuchels gilt trotz des nach dem Brexit geänderten Aufenthaltsrechts in Großbritannien jedoch als unwahrscheinlich.

