„Schreibt Geschichte“: Haller grüßt alte Eintracht-Kollegen

Borussia Dortmunds Stürmer Sébastien Haller hat seinen ehemaligen Clubkollegen von Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig die besten Wünsche übermittelt.

„Ich glaube nicht, dass Ihr noch mehr Motivation braucht. Schreibt Geschichte, wie wir es in der Vergangenheit geschafft haben. Ich hoffe, Ihr werdet die Trophäe in den Himmel recken“, sagte Haller in einem von der Eintracht veröffentlichten Video des Franzosen.

Der 28 Jahre alte Haller gewann 2018 den DFB-Pokal mit der Eintracht, es war bis dato die letzte Finalteilnahme der Hessen in dem Wettbewerb. Am Abend (20.00 Uhr/ZDF und Sky) trifft das Team von Trainer Oliver Glasner im Berliner Olympiastadion auf Titelverteidiger RB Leipzig.

Haller war nach seiner Hodenkrebs-Erkrankung in der Rückrunde wieder für den BVB aktiv. In der Vorwoche verspielten die Dortmunder am letzten Bundesliga-Spieltag den Meistertitel mit einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05. Meister wurde zum elften Mal in Serie der FC Bayern.