Schottland verlängert mit Nationaltrainer Clarke bis 2026

Steve Clarke bleibt bis zur nächsten Weltmeisterschaft Trainer der schottischen Fußball-Nationalmannschaft. Unmittelbar vor den ersten beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Zypern und Spanien verlängerte der Coach seinen Vertrag bis 2026.

Der 59-Jährige, der selbst sechs Länderspiele für Schottland absolviert hat, hatte die „Tartan Army“ im Mai 2019 übernommen und zur Europameisterschaft 2020 geführt. Es war die erste Teilnahme an einem großen Turnier seit mehr als 20 Jahren gewesen. In der Nations League gewann das Team seine Gruppe und stieg in die A-Gruppe auf.

„Der unmittelbare Fokus liegt auf einem positiven Start in die EM-Quali gegen Zypern“, sagte Clarke. Das Team von der Mittelmeerinsel war auch der Gegner in Clarkes erstem Spiel als Nationaltrainer. Ziel sei, sich für weitere Turniere zu qualifizieren - etwa für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Schottland trifft an diesem Samstag in Glasgow auf Zypern und am Dienstag ebenfalls in der schottischen Großstadt auf Spanien. Für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar hatte sich das Team nicht qualifiziert.