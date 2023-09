DFB-Pokal Schock für den FC Bayern: Serge Gnabry verletzt sich in Münster schwer

Münster. Der FC Bayern hat das 4:0 im DFB-Pokal bei Preußen Münster teuer bezahlt. Nationalspieler Serge Gnabry brach sich den Arm und fällt lange aus.

Bayern München muss nach dem ungefährdeten Sieg im DFB-Pokal bei Drittligist Preußen Münster (4:0) lange auf Serge Gnabry verzichten. Der Fußball-Nationalspieler erlitt am Dienstagabend eine Fraktur im Unterarm und wird „mehrere Wochen fehlen“, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel bei Sky: „Er wird morgen in München operiert. Es ist schon bitter. Er ist ein wichtiger Spieler und ein super Charakter.“

Offensivspieler Gnabry hatte schon nach elf Minuten verletzt ausgewechselt werden müssen, vorausgegangen war ein Zusammenprall mit Münsters Torwart Johannes Schenk - einer Leihgabe des FC Bayern.

FC Bayern fehlen in Münster alle drei Innenverteidiger

Die Münchner waren bereits mit Personalsorgen in das Spiel gegangen, allerdings in der Defensive: In Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Matthijs de Ligt fehlten alle etatmäßigen Innenverteidiger.

