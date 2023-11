Schalke und Sportvorstand Knäbel trennen sich im Sommer

Gelsenkirchen Auf Schalke ist die nächste wichtige Personalentscheidung gefallen. Für Peter Knäbel geht es nach der Saison nicht weiter.

Der FC Schalke 04 und Sportvorstand Peter Knäbel trennen sich nach der laufenden Saison. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 57-Jährigen wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht verlängert. Knäbel steht für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung.

Abstiegskampf statt Wiederaufstieg

Die Gelsenkirchener hinken den eigenen Ansprüchen in der 2. Liga derzeit weit hinterher. Statt um den direkten Wiederaufstieg mitzuspielen, liegt der Bundesliga-Absteiger auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Trainer Thomas Reis ersetzte Schalke bereits durch den Belgier Karel Geraerts.

Kritik gab es zuletzt aber auch immer wieder an der hauptsächlich von Knäbel verantworteten Zusammenstellung des Kaders. Schon in der kommenden Winter-Wechselperiode wird nun Sportdirektor André Hechelmann bei Transfers noch mehr in den Fokus rücken.

Knäbel war im April 2018 zunächst als Technischer Direktor zum Traditionsclub aus dem Ruhrgebiet gekommen. Im März 2021 wurde er zum Vorstand berufen.