Schalke-Showdown: Diese Spieler stehen vor der Suspendierung

Showdown beim FC Schalke 04: Vier Tage vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) stehen einige personelle Entscheidungen bevor. Am Dienstagvormittag mussten drei Spieler zum Rapport beim Vorstand antreten. In allen Fällen steht eine Suspendierung bevor. Sport1 und Sky hatten zuerst berichtet.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Schalke ist seit 24 Liga-Spielen in Folge ohne Sieg

Hintergrund dieser Entscheidungen: Rund um das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg benahmen sich einige Spieler daneben. Und nach 24 Liga-Spielen in Folge ohne Sieg will Trainer Manuel Baum nur noch mit Profis zusammenarbeiten, die seiner Meinung nach für den Abstiegskampf geeignet sind und im Training immer voll mitziehen.

Einer, der nicht zu dieser Kategorie gehört, ist Amine Harit. Harit wurde gegen Wolfsburg nach 39 Minuten ausgewechselt. "Da hat einfach die Leistung nicht gepasst", sagte Trainer Manuel Baum. Wie diese Redaktion erfuhr, hatte ein Großteil der Mannschaft schon diese Entscheidung, das Harit begonnen hatte, nicht verstanden, da Harit seit Wochen außer Form ist. Nach der Auswechslung verhielt er sich in der Kabine respektlos. Am Dienstagmorgen nun nahm Harit nicht am Training teil. Er musste in der Geschäftsstelle der sportlichen Leitung Rede und Antwort stehen. Bild hatte zuerst berichtet. Eine Suspendierung ist wahrscheinlich.

Schalke: Ibisevic legt sich mit Naldo an

Ebenfalls laut Bild nicht beim Training: Vedad Ibisevic. Der Routinier, im Sommer ablösefrei von Hertha BSC gekommen, hatte sich beim Training am Tag nach dem Wolfsburg-Spiel ein hitziges Wortgefecht mit Co-Trainer Naldo geliefert. Das führte zum Abbruch der Einheit. Die Bosse wollen auch diese Respektlosigkeit nicht dulden. Die Suspendierung ist möglich.

Etwas anders ist das bei Benjamin Stambouli. Der Routinier, der sich wie kaum ein zweiter Spieler mit Schalke 04 identifiziert, konnte nicht verstehen, dass er zur Pause ausgewechselt wurde und fasste das als Respektlosigkeit auf. Nach Bild-Informationen verließ er in der Halbzeitpause das Stadion. Am Sonntagmorgen durfte er deshalb offenbar nicht an der Nachbesprechung teilnehmen. Baum hat ihn wohl von der Sitzung ausgeschlossen. Weil Stambouli aber ein Führungsspieler in der Mannschaft ist, ist eine Suspendierung möglich - aber ebenso eine kurze vereinsinterne Sperre.

Eine Entscheidung soll noch im Laufe des Dienstags fallen.