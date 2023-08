Schalke 04: Übernachtung im Wohnmobil auf Arena-Parkplatz?

Es ist ein historischer und ein bitterer Tag für den DFB. Die Frauen scheiden bei der WM in Australien und Neuseeland in der Vorrunde aus. Kurz nach Abpfiff reden die zweimalige Europa- und Weltmeisterin Linda Bresonik, FUNKE Sport Chefin vom Dienst Melanie Meyer und Moderator Nils Halberscheidt über die miserable Leistung gegen Südkorea. Gerade Linda Bresonik nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Zuvor redet unsere Runde aber über das Schalker Heimspiel gegen Lautern und die Erwartungen an RWE und MSV vor dem Saisonstart in der dritten Liga.

Gelsenkirchen. Zu den Heimspielen des FC Schalke 04 reisen viele Anhänger mit dem Wohnmobil an -- dazu äußerte sich nun der Verein.

Wenn am Samstagabend (20.30 Uhr) der FC Schalke 04 in der Arena zu seinem ersten Heimspiel in der 2. Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern antritt, werden wieder viele S04-Fans mit dem Wohnmobil nach Gelsenkirchen kommen.

Denn das Reisen mit dem eigenen Bett erfreut sich ohnehin spätestens seit der Corona-Pandemie immer größerer Beliebtheit. Und für viele Schalke-Anhänger ist es auch eine Frage des Geldbeutels. Da der Verein Anhänger und mehr als 1000 Fanclubs in ganz Deutschland hat, nehmen viele Fans eine lange Anreise zum Spiel in Kauf, um ihre Königsblauen spielen zu sehen.

Übernachtung vor oder nach dem Spiel

Gerade bei Abendspielen ist dann damit oftmals auch eine Übernachtung in Gelsenkirchen verbunden. Oder - bei einer Anstoßzeit von 13.30 Uhr - vielleicht auch eine Übernachtung vor dem Spiel.

Nicht alle wollen oder können in einem der nahegelegenen Hotels unterkommen und reisen daher mit dem Wohnmobil an. Doch offizielle Parkplätze in der Nähe der Arena mit entsprechender Infrastruktur wie am Gesundheitspark Nienhausen sind rar. Zudem wollen einige Fans nach dem Abpfiff auch gar kein Auto mehr fahren, da sie zum Spiel gerne das eine oder andere Bier trinken.

