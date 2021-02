Saisontitel Nummer 6: FC Bayern gewinnt auch die Klub-WM

Foto: Fifa via Getty

Doha Der FC Bayern schlägt im Finale in Katar den mexikanischen Klub Tigres UANL mit 1:0. Benjamin Pavard sorgt für den historischen Triumph.

Trotz Corona-Aufregung um Thomas Müller hat der FC Bayern seine historische Sechs-Titel-Sammlung mit dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft komplettiert. Die Münchner Allesgewinner besiegten am Donnerstag in Katar den Herausforderer Tigres UANL aus Mexiko auch ohne den positiv getesteten Antreiber Müller mit 1:0 (0:0). Es war ein zähes Stück Arbeit, das Frankreichs Weltmeister Benjamin Pavard in der 59. Minute mit einem erst nach Videobeweis anerkannten Abstauber-Tor zum Erfolg führte.

Der zählt: Tigres meldet zwar zweifel an, doch der Videobeweis räumt sie aus. Benjamin Pavard (2. v. l.) lässt Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (links) jubeln. Foto: Fifa via Getty

„Jetzt haben wir das Sixpack, das ist eine große Geschichte“, sagte Robert Lewandowski. Der Weltfußballer erwähnte auch den fehlenden Müller, der sich nach einem positiven Corona-Test vom Team isolieren musste und nicht im Stadion sein durfte: „Schade, dass Thomas nicht dabei sein konnte. Ich hoffe, dass er schnell zurück ist.“

FC Bayern zieht mit dem FC Barcelona gleich

Konnte sich nur selten durchsetzen: Weltfußballer Robert Lewandowski (rechts). Foto: FIFA via Getty Images

Nach dem Abpfiff konnte vor rund 7000 Zuschauern das Gesamtwerk im Education-City-Stadion von Kapitän Manuel Neuer und Kollegen bejubelt werden. Sechs Titel in einer Saison - das hatte zuvor nur der FC Barcelona mit Weltstar Lionel Messi und Trainer Pep Guardiola 2009 geschafft. Das krönende Bayern-Finale war fußballerisch allerdings kein Kunstwerk. Der Champions-League-Sieger gewann aber absolut verdient zum zweiten Mal nach 2013 in Marokko die Club-WM.

Bei der spielentscheidenden Szene konnten die Münchner erst nach der Video-Überprüfung des Treffers von Pavard jubeln: Nach einer Flanke von Joshua Kimmich konnte der herausstürzende Tigres-Schlussmann Nahuel Guzman einen Kopfball von Robert Lewandowski nur vor die Füße des Münchner Abwehrspielers abwehren. Pavard schoss den Ball locker ins leere Tor. Der Schiedsrichter wähnte Lewandowski im Abseits, aber die Videobilder bewiesen das Gegenteil. Vor der Pause war ein Treffer von Kimmich noch aberkannt worden, weil Lewandowski im Abseits in der Flugbahn des Balles stand.

Boateng reist frühzeitig ab - Müller positiv getestet

Hat den Titel mit den Bayern gegen Tirges gewonnen: Leroy Sané (Mitte). Foto: Fifa via Getty

Die Finalvorbereitung hatte sich für Trainer Hansi Flick alles andere als optimal gestaltet. Nach der vorzeitigen Turnierabreise von Jérôme Boateng aus privaten Gründen musste er am Spieltag auch noch seinen Fixpunkt Müller ersetzen. Nach einem positiven Corona-Test wurde der Angreifer umgehend isoliert. Der 31-Jährige wird den Bayern nach der Rückkehr nach Deutschland auch in den nächsten Ligaspielen fehlen.

Flick musste also improvisieren. Niklas Süle ersetzte Boateng im Abwehrzentrum, auch Leroy Sané und Lucas Hernández kamen im Vergleich zum 2:0-Halbfinalerfolg gegen Al Ahly Kairo neu ins Team. Serge Gnabry bemühte sich auf Müllers Position um Offensivakzente. Ähnlich schlitzohrig wie Müller legte der Nationalspieler Sané bei einer schnell ausgeführten Ecke den Ball auf: Der ansonsten wirkungslose Sané knallte ihn in seiner besten Szene ans Lattenkreuz (34.).

Lewandowski kann sich nur selten in Szene setzen

Ein kluger Schachzug von Flick war es, Abwehrchef David Alaba ins Mittelfeld vorzuziehen. Der Österreicher war neben Kimmich präsent und leitete viele Angriffe ein. Wenn die Bayern aufs Tempo drückten, kam Zug ins streckenweise öde Spiel. Defensiv ließen die Münchner nichts zu. Der französische Altstar André-Pierre Gignac, der die Tigres mit drei Toren ins Endspiel geschossen hatte, stach nicht.

Weltfußballer Lewandowski, der im Halbfinale gegen Al Ahly beide Münchner Tore erzielt hatte, konnte sich gegen die robuste Abwehr der Mexikaner mit dem Ex-Frankfurter Carlos Salcedo auch nur selten in Szene setzen. An Pavards goldenem Tor aber hatte er den Hauptanteil. (dpa)

So haben sie gespielt

München: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Gnabry (64. Tolisso), Sane (73. Musiala), Coman (73. Costa) - Lewandowski (73. Choupo-Moting). - Trainer: Flick

Tigres: Guzman - Rodriguez (80. Julian Quiñones), Reyes, Salcedo, Duenas - Aquino, Rafael Carioca, Pizarro, Luis Quinones - Gonzalez, Gignac. - Trainer: Ferretti

Schiedsrichter: Esteban Ostojich (Uruguay)

Tor: 1:0 Pavard (59., nach Videobeweis)

Zuschauer: 7000

