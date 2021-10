Zwei Schalke-Talente siegen mit deutschen Nationalteams

Schalkes Taylan Bulut hat sein Länderspiel-Debüt gefeiert: Er gewann mit der deutschen U-16-Auswahl am Dienstag in der Schweiz mit 2:1.

Buftea/Bad Zurzach. Schalkes Armend Likaj feiert bei der EM-Qualifikation der U-17-Fußballer in Rumänien im dritten Spiel den dritten Erfolg mit der DFB-Auswahl.

Das war ein erfolgreicher Dienstag für zwei Talente des FC Schalke 04.Armend Likaj und Taylan Bulut feierten mit ihren deutschen Nationalmannschaften Siege. Während die U-17-Auswahl des DFB dank eines 2:1-Erfolges über Russland den Sieg in der Gruppe 6 der ersten EM-Qualifikationsrunde perfekt machte, gewannen die deutschen U-16-Fußballer ihr Testspiel in der und gegen die Schweiz mit 2:1.

Nach ihren Erfolgen gegen San Marino (11:0) und Gastgeber Rumänien (5:0) landeten Schalkes Armend Likaj, der diesmal zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, und die deutschen U-17-Fußballer bei diesem Vier-Länder-Turnier ihren dritten Sieg im dritten Spiel.

Marc-Patrick Meister: „Das war heute ein absoluter Gradmesser“

„Das war heute ein absoluter Gradmesser. Russland ist eine richtig gute Mannschaft, die einen sehr direkten Fußball spielt, mit dem wir anfangs Probleme hatten“, sagt DFB-Trainer Marc-Patrick Meister auf dfb.de. „Wir haben uns dann immer besser darauf eingestellt, wurden sicherer und haben am Ende nicht ganz unverdient gewonnen. Beide Tore waren super rausgespielt, das hat mich gefreut.“

Nachdem Alexej Baranowskij Russland in der 25. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, drehten die Deutschen die Partie dank der Treffer von Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05 (73.) und Arijon Ibrahimović vom FC Bayern München (86.). Unabhängig vom Ergebnis gegen Russland hatte sich die DFB-Auswahl schon zuvor für die zweite EM-Qualifikationsrunde qualifiziert, die im März 2022 ausgespielt wird.

Christian Wück: „Die Jungs haben das in ihrem ersten Länderspiel schon gut gemacht“

Die deutschen U-16-Junioren haben ihren ersten Sieg nach der Corona-Pause gefeiert. Nach zwei Unentschieden gegen Österreich im September kam das Team von DFB-Trainer Christian Wück in Bad Zurzach unweit der deutschen Grenze gegen Gastgeber Schweiz zu einem 2:1-Erfolg. Dabei stand Schalkes Taylan Bulut in der Startelf und spielte durch.

„Es war ein relativ enges Spiel auf schwer bespielbarem Untergrund. Beide Mannschaften hatten ihre Probleme, aber wir haben es noch ein Stück besser gemacht und waren griffiger als der Gegner“, sagt Christian Wück,der im Vergleich zu den Länderspielen gegen Österreich einen komplett anderen Kader berufen hat. „Deshalb war es ein verdienter Sieg. Die Jungs haben das in ihrem ersten Länderspiel schon gut gemacht.“

Schalkes U-17-Team gastiert in der Bundesliga beim Wuppertaler SV

Max Moerstedt von der TSG 1899 Hoffenheim gelang für die DFB-Auswahl vor 450 Zuschauern der frühe Führungstreffer, den der Schweizer Sascha Mayer postwendend ausglich (6.). Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg den deutschen Vorteil wieder her (39.). Schon am Mittwoch (15 Uhr) steht an selber Stelle ein weiterer Vergleich mit der Schweiz auf dem Programm.

Am kommenden Sonntag (31. Oktober, 11 Uhr) müssen Armend Likaj und Taylan Bulut dann wieder in der B-Junioren-Bundesliga ran. Die Schalker U-17-Fußballer gastieren dann beim Wuppertaler SV. (AHa)

