Zwei Schalke-Profis positiv getestet - Hertha-Spiel findet statt

Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 meldet zwei positive Corona-Tests. Die Austragung des Spiels gegen Hertha BSC ist aber nicht gefährdet.

Das Bundesliga-Nachholspiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC Berlin soll an diesem Mittwoch (18 Uhr/ Sky) ausgetragen werden, obwohl es bei einer PCR-Testreihe zwei positive Covid-19-Befunde bei Lizenzspielern des FC Schalke 04 gegeben hat. Die Austragung der Partie sei „aktuell nicht gefährdet“, teilte Schalke am frühen Dienstagnachmittag mit.

Schalke hatte am Montag Alarm schlagen müssen, nachdem bei einem Schnelltest ein Spieler positiv getestet worden war – deswegen hatte der Klub auch als Vorsichtsmaßnahme das Training am Montag abgesagt. Am Dienstag folgte zumindest eine Teil-Entwarnung: Die Mannschaft werde wie geplant ins verpflichtende Quarantäne-Trainingslager reisen können. Die betroffenen Gesundheitsämter hätten diesem Vorhaben nach Prüfung der Schutzmaßnahmen zugestimmt.

Beide Schalke-Spieler in häuslicher Isolation

Indes war der am Montag positiv getestete Profi kein Einzelfall. Die PCR-Tests ergaben, dass sich noch ein zweiter Spieler infiziert hat – Namen veröffentlichte Schalke dazu wie immer nicht. Beide Spieler befinden sich in häuslicher Isolation.

Der übrige Schalke-Tross wurde am Dienstag vor der Abreise ins Trainingslager erneut getestet, „um die maximale Sicherheit für di9e Gesundheit aller Beteiligten zu garantieren“, wie Schalke betonte. Die Ergebnisse der PCR-Tests werden spätestens am Mittwochvormittag erwartet. Am Abend steht dann das Spiel gegen die Hertha auf dem Programm – sofern es keine weiteren Rückschläge gibt. Der Partie stehe „nach derzeitigem Stand nichts im Wege“, erklärte Schalke 04.

