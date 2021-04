Zwei Corona-Fälle auf Schalke: Training abgesagt

Gelsenkirchen. Schalke 04 meldet zwei Corona-Fälle. Betroffen sind ein Spieler und ein Mitarbeiter des Funktionsteams. Namen nennt S04 nicht.

Schalke 04 kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Dienstagvormittag gaben die Königsblauen bekannt, dass im Kreis der Lizenzspielermannschaft zwei Personen positiv auf Covid 19 getestet wurden. Um wen es sich handelt, veröffentlichte Schalke mit Verweis auf die Privatsphäre wie immer nicht. Der Klub erklärte lediglich, dass ein Lizenzspieler und ein Mitglied des Funktionsteams betroffen seien. Beide Personen hätten sich in häusliche Isolation begeben und seien symptomfrei.

Schalke: Keine weiteren Befunde bei Spielern

Schalke hat deswegen das Training am Dienstag abgesagt - „vorsorglich“, wie der Klub mitteilte. Die Spieler seien nach Hause geschickt worden. Schnelltests hätten aber keine weiteren positiven Befunde im Kreis der Lizenzspielerabteilung ergeben. Zugleich wurden am Dienstag aber auch noch PCR-Tests durchgeführt, deren Auswertung am Mittwoch vorliegen wird. Wann Schalke wieder trainieren kann, wird erst nach weiteren Tests entschieden. Das nächste Spiel steht für den Bundesliga-Absteiger erst am 8. Mai in Hoffenheim an.

Wann sich die betroffenen Personen infiziert haben, ist unklar. Durchgeführt wurde die PCR-Testreihe am Montag. Bei den Tests am vergangenen Freitag seien die Befunde noch negativ gewesen. Auch alle anderen Personen seien am Montag negativ getestet worden. (MH)