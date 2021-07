Knappenschmiede Yigal Bruk rettet Schalke in Haiger verdientes Unentschieden

Haiger. Die Schalker U-23-Fußballer schaffen im Testspiel beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger nach 0:1-Rückstand noch ein verdientes 1:1.

In ihrem dritten Testspiel der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 in der Regionalliga West haben die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 erstmals nicht gewonnen. Aber sie haben dank eines Treffers von Yigal Bruk beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger, der vom Dortmunder Adrian Alipour trainiert wird, der auch schon den ASC 09 Dortmund (Oberliga) und den Wuppertaler SV gecoacht hat, noch ein verdientes 1:1 (0:1) geschafft.

Die Zuschauer im Sportzentrum Haarwasen erlebten eine sehr abwechslungsreiche und unterhaltsame erste Halbzeit, in der ständig ein Tor in der Luft lag und in der die Fans des TSV Steinbach Haiger immer wieder über ihren Gastspieler Ryan Malone staunten. Der 28-jährige US-Boy kann nämlich besser einwerfen als viele andere flanken können.

Daniel Kyerewaa scheitert an Haigers Torwart Eike Bansen

Auf beiden Seiten herrschte zweimal sehr große Gefahr. Doch Schalkes Keeper Michael Zadach verkürzte in der fünften Minute gegen Abdul Sankoh geschickt den Winkel, so dass der 21-jährige Niederländer, ebenfalls ein TSV-Gastspieler, übers Tor schoss. Und er war auch in der 28. Minute gegen Dennis Chessa zur Stelle.

Nur vier Minuten nach der ersten Großchance der Hessen gab es vor deren Tor eine ähnliche Situation. Mit einem Unterschied: Daniel Kyerewaa schoss nicht übers Tor, er scheiterte an TSV-Keeper Eike Bansen. Und nur fünf Minuten später war der Schlussmann nach einer Ecke Brooklyn Ezehs und etwas undurchsichtigen Situation bereits geschlagen, doch Paul Stock kratzte den Ball von der Linie.

Dino Bisanovic bringt die Gastgeber mit 1:0 in Führung

In der 38. Minute klingelte es dann auf der Seite, auf der es sich Schalkes Trainer Torsten Fröhling, der wie schon am Mittwoch beim 4:1 gegen die Spvg Schonnebeck den norwegischen Stürmer Niklas Haugland testete, nicht gewünscht hatte. Dennis Chessa bediente Dino Bisanovic, der Brooklyn Ezeh aussteigen ließ und zum 1:0 für den Südwest-Regionalligisten abschloss.

Nach der Pause – das Schalker U-23-Team wechselte auf zwei Positionen, Diamant Berisha kam für Stanislav Fehler und Mateo Aramburu für Niklas Haugland – sank der Unterhaltungswert ein wenig, weil auch die interessanten Szenen weniger wurden. Auf beiden Seiten. Pech hatte allerdings Mateo Aramburu, als er nach einer Ecke Léo Scienzas fast schon kunstvoll abgeschlossen und die Latte getroffen hatte (53.). Der mehr als verdiente Ausgleich für die gut auftretende Schalker U-23-Mannschaft fiel dennoch. Kurz vor Schluss. Yigal Bruk markierte in der 87. Minute nach Vorarbeit von Marouane Balouk das 1:1.

Tore: 1:0 Dino Bisanovic (38.),1:1 Yigal Bruk (87.)

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Frenkert (57. Krasniqi), Matriciani, Scheller (73. Schell), Ezeh - Kaparos, Müller (57. Maden) - Fehler (46. Berisha), Kyerewaa (62. Balouk), Scienza (73. Bruk) - Haugland (46. Aramburo).

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04