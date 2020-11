Robin Gosens ist glühender Fan des FC Schalke 04 - daraus hat der Nationalspieler, der für den Serie-A-Klub Atalanta Bergamo spielt, nie einen Hehl gemacht. „Mein großer Traum ist die Bundesliga“, hat der 26-Jährige nun noch einmal bei Sport1 gesagt und in Sachen Schalke hinzugefügt: „Es wäre überragend, wenn es der Herzensverein wird.“

Allzu große Hoffnungen sollten sich die Anhänger der Königsblauen aber nicht machen: „Aus aktuellen sportlichen Anlässen macht es keinen Sinn“, sagte Gosens: „Das wäre kein Karriereschritt, der mich sportlich weiterbringt. So ehrlich muss ich leider Gottes sein. Das wird mir jeder Schalke-Fan nachsehen.“ Denn während Schalke gegen den Abstieg kämpft, spielt Gosens mit Atalanta Champions League.

Allerdings: Vor einem Jahr war das noch ganz anders. Da war sich Gosens nach Informationen dieser Redaktion bereits mit Schalke über einen Wechsel einig. Dieser kam allerdings nicht zustande - wegen drei Millionen Euro. So weit lagen die Klubs bei den Ablösevorstellungen auseinander. Schalke wollte sieben Millionen zahlen, Bergamo aber zehn Millionen bekommen. Auf Schalke aber war das Geld schon vor der Corona-Krise knapp.

Gosens träumt weiter von der Bundesliga

Und so wurde nichts aus einem Wechsel des Emmerichers, dessen Vertrag beim aktuellen italienischen Tabellensiebten noch bis 2022 läuft. In der Bundesliga hat Gosens nie gespielt, zum Profi und Nationalspieler wurde er im Ausland - auch weil er einst im Probetraining beim BVB durchfiel. Den Traum vom Bundesliga-Profi will er sich allerdings ins einer Karriere noch erfüllen: "Diese Liga habe ich in meiner Kindheit immer am meisten verfolgt", sagte er. Wann es dazu kommen könnte, weiß der Linksverteidiger selbst nicht. „Es steht aber auf meiner mittelfristigen Bucket-List.“

Gosens war im September erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Am 3. September hatte er beim 1:1 gegen Spanien sein Debüt gegeben - und den Treffer zum 1:0 vorbereitet.