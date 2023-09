Wird Schalke von der aktiven Fanszene regiert? Eine Analyse

Gelsenkirchen. Schalke befindet sich in der Krise. Immer wieder heißt es, die Klubführung werde von der aktiven Fanszene dominiert. Stimmt das? Eine Analyse.

Kein Cheftrainer, kein Vorstandsvorsitzender, ein Sportvorstand auf Abruf, kein Chefscout, kein Hauptsponsor ab Juni 2024, eine verunsicherte Mannschaft, die auf dem drittletzten Platz der Zweiten Liga steht - und ein Aufsichtsrat, der untertaucht und den Ereignissen seinen Lauf lässt: Der FC Schalke 04 befindet sich in einer Führungskrise. Stets heißt es, die Vereinsführung werde dominiert von der aktiven Fanszene. Doch was heißt das überhaupt? Und stimmt das? Wir erklären das ausführlich.

Zunächst ist es wichtig, die Vereinsführung zu erklären. Gemeint ist damit nicht der Vorstand. Es geht zunächst um den Aufsichtsrat, der die Vorstände einstellt und abberufen kann und alle Geschäfte des Klubs mit einem Volumen von über 500.000 Euro im Jahr genehmigen muss - also fast jede Personalie im Zusammenhang mit den Profis. Das gibt dem Aufsichtsrat eine wichtige Rolle im operativen Geschäft, was der Aufsichtsrats-Vorsitzende Axel Hefer selbst einmal in einem Fragebogen als "nicht mehr zeitgemäß" bezeichnet hatte, in seiner Amtszeit bisher aber keinen Antrag eingereicht hat, um das zu verändern. Schon das ist ein sensibles Thema auf Schalke.