Wintertransfers: Das sind die Tops und Flops bei Schalke 04

Essen. Schalke sucht im Winter nach Neuzugängen. Nicht immer ging in der Vergangenheit der Plan auf, den Kader zu verstärken. Ein Blick ins Archiv.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkung. Der Kader muss dringend nachgebessert werden, um den Tabellenkeller zu verlassen. Durch die Leihe von Sead Kolasinac hat Sportvorstand Jochen Schneider ein echtes Fan-Idol verpflichten können. Ob der Plan aufgeht, wird man am Ende der Saison sehen. Wie guten waren Schalkes Wintertransfers in den vergangenen Jahren? Eine kleine Auswahl.

Fünf Pleiten zu Saisonbeginn: Schalke-Coach Markus Weinzierl erlebte zu Beginn der Spielzeit 2016/2017 einen absoluten Fehlstart. Und zum Ende der Hinrunde gab es nur einen Punkt aus vier Spielen. Sportvorstand Christian Heidel musste nachbessern - und verpflichtete vergleichsweise günstig Daniel Caligiuri für 2,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg sowie Guido Burgstaller aus Nürnberg (1,5 Millionen Euro). Lange waren beide wichtige Spieler auf Schalke. Caligiuri erzielte in 130 Pflichtspielen 21 Tore und gab zudem 25 Vorlagen. Der oft kritisierte Burgstaller kommt auf 119 Spiele und 32 Treffer.

Als Schalke Emile Mpenza aus Belgien holte

Eine feste Größe in der Schalker Verteidigung ist Matija Nastasic. Der Serbe kam in der Winterpause 2014/2015 per Leihe von Manchester City. Im darauf folgenden Sommer verpflichteten ihn die Königsblauen fest für 9,5 Millionen Euro. Er absolvierte 150 Liga-Spiele. Es wären womöglich noch viel mehr geworden – hätte er nicht wegen eines Achillessehnenrisses die gesamte Saison 2015/2016 verletzungsbedingt verpasst.

Ein Transfercoup gelang dem früheren Manager Rudi Assauer zum Milleniumswechsel. Der junge Belgier Emile Mpenza wechselte von Standard Lüttich nach Gelsenkirchen. Seine Bilanz: 96 Spiele, 33 Tore, 24 Vorlagen, zweimaliger DFB-Pokal-Sieger.

Eine andere Möglichkeit: auf die eigene Jugend setzen. Ahmed Kutucu (2018/2019), Max Meyer (2012/2013), Julian Draxler (2010/2011) oder Ralf Fährmann (2006/2007) stiegen allesamt im Winter zu den Profis auf.

Schalke: Diese Winter-Transfers haben überhaupt nicht funktioniert

Der 1. Januar 2008 war Ausgangspunkt eines der größten Missverständnisse der Schalker Vereinsgeschichte. Da trat der üppig datierte Vertrag von Albert Streit in Kraft. Nur 14 Partien absolvierte der Mittelfeldmann im königsblauen Dress. Anfang 2009 sortierte ihn Trainer Fred Rutten aus, Streit ließ sich zum HSV ausleihen. Zurück in Gelsenkirchen folgte die nächste Suspendierung. Im August 2011 wurde Streit fristlos gekündigt. Ende des Jahres erhielt er eine Abfindung.

Mit Streit kam damals Ze Roberto II für 3 Millionen Euro. Viel Geld. Wenig Leistung. Der Brasilianer spielte sage und schreibe 32 Bundesliga-Minuten für Schalke.

Felix Magath holte für Schalke zwei Ex-Bundesligastars

Drei Jahre später verpflichtete Felix Magath gleich zwei ehemalige Bundesliga-Stars kurz vor Transferschluss: den Ex-Münchener Ali Karimi und Europameister Angelos Charisteas. Während Karimi in der Bundesliga nur einmal zum Einsatz kam, Charisteas erzielte ein Tor.

Die TSG Hoffenheim schoss Chinedu Obasi einst in die Bundesliga. Auf Schalke überzeugte er nach seiner Leihe in der Winterpause 2011/2012 nur bedingt. Bilanz: 51 Spiele, fünf Tore, fünf Vorlagen.

Bei Schalke ist man gespannt, was demnächst über Kolasinac und mögliche weitere Transfers gesagt wird.