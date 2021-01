Wieder kein Sieg: Schalke zittert sich in Bremen zum Remis

Bremen. Im Auswärtsspiel bei Werder Bremen kam Schalke 04 nicht über ein 1:1 hinaus. Das ist im Abstiegskampf zu wenig.

Im Kühlschrank Bremen ließ Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 bei minus zwei Grad die wohl letzte Chance ungenutzt, noch eine Aufholjagd starten zu können. Die Königsblauen kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Schalke spielte in der ersten Halbzeit besser, Bremen in der zweiten – deshalb ging das Ergebnis in Ordnung.

Schalke-Trainer Christian Gross hatte seine Startelf auf drei Positionen geändert: Für die erkrankten Suat Serdar und Benito Raman spielten Omar Mascarell und Alessandro Schöpf. Zudem kehrte Sead Kolasinac nach auskurierter Oberschenkel-Blessur zurück und verdrängte Bastian Oczipka wieder auf die Bank. Dort saß Oczipka neben den Zugängen William und Klaas-Jan Huntelaar, die erstmals zum 20-Mann-Aufgebot gehörten.

Schalke mit guter erster Halbzeit

Schon nach zweieinhalb Minuten hatten die Schalker ihre erste gute Chance. Nach einem langen Pass von Benjamin Stambouli köpfte der Bremer Kapitän Theodor Gebre Selassie den Ball zu Torwart Jiri Pavlenka zurück – doch der aufmerksame Matthew Hoppe sprintete dazwischen, umkurvte Pavlenka, traf aus ganz spitzem Winkel das Tor aber nicht.

Danach entwickelte sich ein überraschend eindeutiges Spiel. Die Bremer, angetreten mit einer Fünferkette in der Abwehr, verriegelten den eigenen Strafraum, zeigten keinerlei Ambitionen, selbst vor das Schalker Tor zu kommen. Das war offenbar so nicht abgesprochen, denn Trainer Florian Kohfeldt tobte an der Seitenlinie herum und brüllte fast unentwegt. Schalke-Torwart Ralf Fährmann verlebte die ruhigste Halbzeit seit seiner Rückkehr.

Nach Hoppes Chance taten sich die Schalker aber zunächst sehr schwer im Spielaufbau. Die Innenverteidiger Ozan Kabak (72 Ballkontakte in der ersten Hälfte) und Matija Nastasic (75) spielten sich ständig den Ball zu, sobald sie aber die Mittellinie überschritten, endete der Angriff schnell. Erst nachdem Timo Becker aus 18 Metern Entfernung knapp links am Bremer Tor vorbeigeschossen hatte (20.), wurde Schalke abschlussfreudiger. Mark Uth schoss ebenfalls vorbei (30.), Matija Nastasic im Anschluss an eine Ecke drüber (35.).

Ralf Fährmann rettet Schalke das Remis

Geschlagen: Schalkes Torwart Ralf Fährmann Foto: firo

In der 38. Minute gingen die Königsblauen dann verdient in Führung: Becker spielte einen schönen Pass in den Strafraum auf Amine Harit. Der behielt die Übersicht und spielte einen präzisen Rückpass an die Strafraumgrenze auf Omar Mascarell – und der Spanier erzielte mit einem Flachschuss das 1:0. Sein erstes Tor für Schalke 04! Dabei blieb es zur Pause – Schalke hatte fehlerfrei verteidigt, die Bremer hundsmiserabel gespielt.

Das hatte auch Bremens Trainer Kohfeldt so erkannt. Er wechselte zur Pause dreimal aus – und Werder kam wie verwandelt aus der Kabine: zielstrebiger, offensiver, kampfstärker. In den ersten zehn Minuten nach der Pause hatten sie mehr Ecken und mehr Torschüsse als in der kompletten ersten Halbzeit. Ömer Toprak (50.) und Maximilian Eggestein (51.) scheiterten an Fährmann, Josh Sargent schoss im Anschluss an eine Ecke über das Tor (53.). Schalkes Trainer Christian Gross trieb sein Team, weckte es auf, wurde laut wie selten in seiner bisherigen Amtszeit. Schalkes Abwehr spielte schon jetzt auf Zeit, Torwart Ralf Fährmann handelte sich deshalb sogar eine Gelbe Karte ein (66.).

Befreien konnten sich die Schalker nur noch selten, sie lieferten Bremen eine leidenschaftliche Abwehrschlacht. In der 73. Minute wäre beinahe der Ausgleich gefallen: Einen Kopfball von Yuya Osako holte Torwart Fährmann mit einer herausragenden Parade aus dem Winkel. Vier Minuten später war Fährmann aber geschlagen. Nach einer Co-Produktion der drei zur Pause eingewechselten Spieler traf Kevin Möhwald mit einem Flachschuss ins kurze Eck – das verdiente 1:1.

Last-Minute-Drama: VAR nimmt Bremer Führung zurück

Nach diesem Treffer brachte Gross Klaas-Jan Huntelaar – doch auch der Sturm-Rückkehrer konnte dem Spiel keine Wende mehr geben. Die Bremer blieben überlegen und waren dem zweiten Tor deutlich näher als die Schalker. Milot Rashica vergab die letzte Chance, scheiterte aber per Kopf an Fährmann (87.). Und in der dritten Minute der Nachspielzeit traf Eggestein sogar ins Tor, die Torhymne lief bereits. Doch nach Videobeweis erkannte Schiedsrichter Sören Storks das Tor wegen einer Abseitsstellung wieder ab.

Die Schalker retteten den Punkt mit Fährmann, viel Glück und Geschick über die Zeit – in der Tabelle hilft der ihnen aber nicht weiter.