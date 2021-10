Wie Trainer Frank Schmidt über Schalke und Kontinuität denkt

Gelsenkirchen. Frank Schmidt ist Deutschlands dienstältester Profitrainer und spricht im Interview über das Spiel seines 1. FC Heidenheim gegen Schalke 04.

17. September 2007 saß Frank Schmidt zum ersten Mal auf der Bank des 1. FC Heidenheim, in der fünftklassigen Oberliga Baden-Württemberg war das. Der FC Schalke 04 bereitete sich gerade auf ein Champions-League-Spiel gegen Valencia vor. An diesem Freitag treffen sich die beiden Mannschaften in der 2. Bundesliga (18.30 Uhr/Sky), es geht um Punkte. Und während Schalke seit 2007 14 Cheftrainer verschliss, ist Frank Schmidt immer noch in Heidenheim – als dienstältester Trainer im deutschen Profifußball.

1. FC Heidenheim gegen Schalke 04, es geht um Punkte. Wie hört sich das an, Herr Schmidt?