Werder Bremen gegen Schalke 04 live im TV und Live-Stream: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Gelsenkirchen. Nach zuletzt drei Niederlagen trifft Schalke in der 2. Liga auf Werder Bremen. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und Stream übertragen wird.

Der FC Schalke 04 ist auf dem fünften Tabellenrang der 2. Fußball-Bundesliga abgerutscht. Klar dürfte deshalb sein: Uneingeschränkt gut ist die Stimmung bei den Gelsenkirchenern nicht, denn zuletzt musste die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis drei schmerzhafte Niederlagen hinnehmen.

Durch ein 0:1 beim Drittligisten 1860 München schieden die Schalker in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal aus. Drei Tage später folge eine 0:1-Pleite beim 1. FC Heidenheim. Besser machen konnten es die Königsblauen auch gegen Darmstadt 98 nicht (2:4). Keine Frage, im Duell der Traditionsklubs und Bundesliga-Absteiger am Samstag steht Schalke unter Erfolgsdruck. Das gilt allerdings auch für den Liga-Achten Werder, nur der Sieger bleibt in Sichtweite der Tabellenspitze. 117 Mal trafen Werder Bremen und Schalke 04 schon in einem Pflichtspiel aufeinander. Diese Partie wird aber das erste Duell in Liga zwei sein.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Schalke und Darmstadt an diesem Sonntag live im TV und Live-Stream sehen können.

Werder Bremen gegen Schalke 04: Alle Infos zum Spiel

Begegnung: Werder Bremen gegen FC Schalke 04

Datum: 20.11.2021

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Werder Bremen gegen Schalke 04 live im TV sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Bis zu 42.100 Zuschauer dürfen am Samstag ins Weserstadion, wenn die Königsblauen bei Werder Bremen spielen. Für alle anderen Fans bleibt die Übertragung im TV. Denn das Spiel zwischen Schalke und Darmstadt wird wie gewohnt live übertragen.

Da Schalke gegen Werder das Topspiel am Samstag ist, wird es im Free-TV auf Sport1 übertragen. Die Vorberichte beginnen bereits um 19.45 Uhr, ehe dann um 20.30 Uhr der Anpfiff in Bremen erfolgt.

Werder Bremen gegen Schalke 04 live im TV bei Sky sehen

Auch auf Sky ist das Topspiel live zu sehen. Die Übertragung des Absteiger-Duells beginnt um 20 Uhr. Zu sehen ist Schalke 04 gegen Werder Bremen live auf Sky Sport Bundesliga 2 & Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator ist Jochen Hempel. Preise und Pakete entnehmen Sie am besten der Homepage des Senders.

Werder Bremen gegen Schalke 04 im Live-Stream sehen: So geht’s

Sport1 überträgt das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern auch per kostenlosem Live-Stream auf sport1.de. Als Alternative zur Übertragung im regulären TV können Sky-Abonnenten das Spiel zwischen Werder und Schalke auch im Live-Stream schauen – auf SkyGo. Nicht-Sky-Abonnenten können Schalke gegen Werder zudem im Live-Stream mit dem Sky-Ticket sehen. Das ist allerdings kostenpflichtig. (fs)

