Wer zeigt / überträgt Schalke - Dresden heute live im Free-TV und im Live-Stream?

Gelsenkirchen. Schalke spielt gegen Dresden in der 2. Bundesliga. Wir erklären, wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Es ist schon ziemlich lange her, dass der FC Schalke 04 vor so einer großen Kulisse Fußball gespielt hat. Über 56.000 Zuschauer werden wohl am Samstag in die Arena strömen, wenn Schalke im Zweitliga-Kracher auf Dynamo Dresden trifft. Es dürfte eine grandiose Atmosphäre unter Flutlicht entstehen. Eine Stimmung, die an die Zeit vor der Corona-Pandemie erinnert. Bis März 2020 spielte Schalke ja regelmäßig vor großem Publikum. Dann kamen die Geisterspiele.

Wer nicht ins Stadion gehen kann oder will, kann die Partie zwischen Schalke und Dynamo Dresden heute aber auch live im Free-TV und im Live-Stream verfolgen. In diesem Text erklären wir ihnen, welche Sender das Spitzenspiel der 2. Bundesliga übertragen.

Schalke gegen Dresden heute live im Free-TV und im Live-Stream: Die Rahmendaten zum Spiel

Begegnung: Schalke 04 - Dynamo Dresden

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Datum: Samstag, 23. Oktober 2021

Anstoß: 20.30 Uhr

Ort: Veltins Arena, Gelsenkirchen

#Grammozis: Latza, Idrizi, Rzatkowski und Wouters sind wieder voll ins Mannschaftstraining integriert. Wir warten ab, ob sie eine Option sein können. Sané hat sein Teiltraining absolviert. Drexler ist noch fraglich, seine Wunde musste genäht werden.#S04 | 🔵⚪️ | #S04SGD pic.twitter.com/mubzthoCoI — FC Schalke 04 (@s04) October 22, 2021

Gut für Schalke: Danny Latza steht in der wichtigen Partie vor der Rückkehr. Der Kapitän hatte sich im ersten Spiel gegen den Hamburger SV am 23. Juli eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die Schalker gingen von einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten aus. Nun, nach nur knapp drei Monaten, drängt Latza zurück ins Team, wie Trainer Dimitrios Grammozis am Freitag berichtete. "Danny Latza, aber auch Blendi Idrizi, Dries Wouters und Marc Rzatkowski sind voll im Mannschaftstraining und haben der Belastung stand gehalten", sagte Grammozis. Mit einem Sieg gegen Dresden könnte Schalke sogar nach Punkten mit Spitzenreiter FC St. Pauli gleichziehen.

Schalke gegen Dresden heute live im Free-TV und im Live-Stream: Wer überträgt?

Für alle Schalke-Fans gibt es weitere positive Nachrichten: Der Kracher der 2. Bundesliga kann heute live im Free-TV und im Live-Stream verfolgt werden. Der Grund: Der Free-TV-Sender Sport 1 hat sich zu dieser Saison die Rechte am Samstagabend-Spiel der 2. Bundesliga gesichert. Die Partie Schalke gegen Dresden wird also heute live im Free-TV und im Live-Stream kostenlos von Sport 1 übertragen. Dafür ist kein gesondertes Abo nötig.

Der Torjäger und der Torschütze: Simon Terodde und Marcin Kaminski nach dem Treffer des Innenverteidigers zum 1:0 des FC Schalke 04 bei Hannover 96. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing/firo Sportphoto

Schalke gegen Dresden heute live im Free-TV und im Live-Stream: Sport 1 überträgt

Übertragender Sender: Sport 1

Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

Moderation: Ruth Hofmann

Experte: Peter Neururer

Kommentator: Markus Höhner

Schalke gegen Dresden heute live im TV und im Live-Stream: Sky überträgt

Wird das Top-Spiel der 2. Bundesliga auch von einem anderen Sender übertragen? Ja. Auch Sky hat die Rechte an der Partie Schalke gegen Dynamo Dresden und zeigt das Duell live im TV und im Live-Stream bei Sky Go. Um das Spiel dort verfolgen zu können, ist allerdings ein Abo nötig. Die Übertragung ist nur bei Sport 1 kostenlos. Beim Bezahlsender beginnen die Vorberichte etwas später als bei Sport 1. Start ist hier um 20 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Stefan Hempel.

Schalke gegen Dresden: Hintergründe zum Spiel

Das Spiel zwischen Schalke und Dresden ist nicht nur aus sportlicher Sicht von besonderer Bedeutung. Die Gelsenkirchener Polizei hat die Begegnung im Vorfeld als Hochrisiko-Spiel eingestuft. Daher wird unter anderem in der Schalker Arena am Samstag kein Alkohol ausgeschüttet.

"Nach eingehender Prüfung sind die Entscheidungsträger zu dem Ergebnis gekommen, dass die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung, insbesondere mit Blick auf die finanziellen und rechtlichen Risiken für den Verein, ohne ein mit der Polizei abgestimmtes Sicherheitskonzept nicht möglich ist", teilte der Klub mit. "Der Verein hat diese Entscheidung unter Betrachtung aller denkbaren Risiken intensiv abgewogen und sie als alternativlos bewertet."

Schalke gegen Dresden heute im Live-Ticker

Wer nicht ins Stadion geht und die Partie auch nicht heute live im TV und im Live-Stream anschauen möchte, kann das Schalke-Spiel auch im Live-Ticker verfolgen. Auch wir von Funke Sport bieten einen Ticker an. (fs)

