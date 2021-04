Wer zeigt Arminia Bielefeld gegen Schalke live im TV und Live-Stream?

Gelsenkirchen. Schalke spielt gegen Arminia Bielefeld gehen den Abstieg. Hier erfahren sie, wie sie S04 live im TV und im Live-Stream sehen können.

Am späten Samstagnachmittag war die Aufbruchstimmung beim FC Schalke 04 schon wieder dahin. Mit 0:4 gingen die Königsblauen beim SC Freiburg unter, der Abstieg in die 2. Bundesliga ist nur noch eine Frage der Zeit. Dabei war die Erleichterung gut eine Woche zuvor noch deutlich spürbar. Nach zuvor zwölf Spielen in Serie ohne Sieg konnte Schalke 04 gegen den FC Augsburg mal wieder eine Begegnung in der Fußball-Bundesliga gewinnen. Für Trainer Dimitrios Grammozis war es das erste Erfolgserlebnis seit seiner Amtsübernahme.

Doch nun ist Schalke zurück auf dem Boden der Realität. Es droht der Abstieg. Mit einer Niederlage am Dienstagabend bei Arminia Bielefeld stünde der Gelsenkirchener Gang in die Zweitklassigkeit fest. „Mit solchen Szenarien beschäftige ich mich nicht“, sagte Grammozis. Es sei „eine spezielle Situation“, sagte Grammozis, er erwarte nach dem desolaten 0:4 am vergangenen Samstag beim SC Freiburg „eine gute Reaktion“. Gedanken darüber, ob das vorzeitige Ende des Abstiegskampfes möglicherweise eine Erlösung sei, will er sich nicht machen. „Ich bin Leistungssportler, ich möchte nicht verlieren“, sagte er, „das ist das Hauptaugenmerk auch in Bielefeld.“

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Schalke live im TV und Live-Stream sehen können. Außerdem geben wir Anlaufstellen für Live-Ticker.

Schalke bei Arminia Bielefeld: Datum, Anstoß, Ort

Begegnung: Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04

Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04 Datum: Dienstag, 20. April 2021

Dienstag, 20. April 2021 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: SchücoArena, Bielefeld

Schalke bei Arminia Bielefeld heute live im TV und im Live-Stream: So geht's

Fans von Schalke 04 aufgepasst: Das Bundesliga-Spiel zwischen den Ostwestfalen und Blau.Weiß wird heute exklusiv live im TV bei Sky übertragen. Bedeutet: Arminia Bielefeld gegen Schalke wird weder live im Free-TV, noch live bei DAZN gezeigt. Sky zeigt das Spiel zudem auch in der Konferenz mit den Parallelspielen Bayern München vs. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg. Schalke gegen Bielefeld ist außerdem im Live-Stream über Sky Go zu sehen.

Kommentator bei Sky: Kai Dittmann

Kommentator in der Sky-Konferenz: Frank Buschmann

Moderator bei Sky: Sebastian Hellmann

Experte bei Sky: Lothar Matthäus

Direkt nach Abpfiff sind die Highlights des Spiels Arminia Bielefeld gegen Schalke bei DAZN abrufbar. Dazu jedoch benötigen Sie ein Abo des Streamingdienstes. Die ersten 30 Tage sind umsonst, danach kostet Sie DAZN 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro für ein Jahr – Sie können selbst aussuchen, welches Modell sie bevorzugen. Ab 22.50 zeigt die Sportschau in der ARD eine Zusammenfassung aller Begegnungen des Dienstags.

Wer kein Abo von Sky hat, kann das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Schalke heute auch bequem im Live-Ticker verfolgen – egal, ob per Smartphone oder am PC.

Zahlreiche dieser Ticker werden online angeboten. Auch wir von Funke Sport bieten Ihnen einen solchen Ticker kostenlos auf unseren Seiten an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights werden Sie dort auch mit Fakten und Statistiken rund um Arminia Bielefeld und Schalke versorgt. (fs)