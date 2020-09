Weiterer Corona-Test bei Schalke: Es bleibt bei einem Fall

Der Kader des FC Schalke 04 ist am Freitag erneut auf das Coronavirus getestet worden.

Gelsenkirchen. Vor dem Bundesligaspiel gegen Werder Bremen wurde bekannt: Ein Spieler von Schalke 04 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Schwierig genug sind die Tage für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 schon. Nach dem 0:8-Debakel beim FC Bayern München steht Trainer David Wagner vor einem Siegen-oder-fliegen-Spiel, seit 17 Liga-Partien sind die Königsblauen sieglos. Doch Pressesprecher Marc Siekmann begann die Pressekonferenz am Tag vor dem Anpfiff nicht mit einer sportlichen Nachricht. "Wir hatten bei der gestrigen Testung einen positiven Covid-19-Befund in unserer Lizenzspielermannschaft. Der betroffene Spieler befindet sich in häuslicher Quarantäne", sagte Siekmann. Auch das noch.