Gelsenkirchen 31 Spiele war Tasmania Berlin in der Saison 1965/66 sieglos geblieben. Klubchef Almir Numic bangt um den Rekord: "Der gehört zur Identität".

Am Pulverfass Schalke 04 zischt die Zündschnur. Im Training hat es mächtig zwischen Naldo und Vedad Ibisevic gekracht, die Mannschaft schleppt sich leblos von Spiel zu Spiel - und inzwischen zittert bei jeder neuen Episode der königsblauen Horrorserie sogar Tasmania Berlin mit.

„Wir wollen unseren Rekord nicht verlieren. Ich glaube auch nicht daran“, sagte Almir Numic, Vorstandsvorsitzender des schlechtesten Klubs in 57 Jahren Bundesligageschichte, dem SID am Montag: „Das ist seit Jahrzehnten unser Rekord. Der gehört zur Tasmania-Identität.“

Rekord ist Teil des Geschäftsmodells

31 Spiele lang war Tasmania (1973 neu gegründet) in seiner einzigen Saison 1965/66 sieglos geblieben, es ist ein Stück immer wieder gern erzählte Historie. Schalke aber, 24 Spiele ohne Sieg, ist ein unerbittlicher Jäger wider Willen und gefährdet beim Oberliga-Tabellenführer damit sogar einen Teil des Geschäftsmodells. So weit ist es schon gekommen.

„Jeder kennt Tasmania. Zu Saisonbeginn wird in der Sportschau immer über uns gesprochen. Da stehen wir gratis in der Presse“, sagte der Unternehmer Numic: „Da brauchen wir keine Werbekampagne. Es wäre schön, wenn das weiterhin so wäre.“

Leider Gottes: Es sieht nicht sonderlich gut aus. Das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag wäre zutiefst erschütternd gewesen (Mark Uth: „Man will nur noch weinen“), wären derlei Alibi-Leistungen nicht längst Normalität.

Trainingszoff bei Schalke 04

Am Sonntag soll es dann beinahe zur Explosion gekommen sein. Nach Informationen dieser Redaktion wurde das Training der Reservisten nach einem Handgemenge zwischen Co-Trainer Naldo und Ibisevic abgebrochen. Zuerst berichtete Sky darüber. Spielt Schalke so weiter, ist der Tasmania-Rekord am 9. Januar erreicht - und der vierte Abstieg in der Vereinsgeschichte wohl unausweichlich. (fs/SID)