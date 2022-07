Wegen der Profis: Schalkes U 23 muss viermal sonntags ran

Jakob Fimpel, der Trainer der U 23 des FC Schalke 04, startet mit seiner Mannschaft am Mittwoch einen zweiten Trainingslager-Versuch in Billerbeck.

Gelsenkirchen. Schalkes U-23-Fußballer fahren wieder ins Trainingslager nach Billerbeck. Am Samstag treffen sie im Parkstadion auf Oberligist Spvg Schonnebeck.

Die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 werden sich am Mittwoch auf den Weg nach Billerbeck machen und ihren zweiten Trainingslager-Versuch starten. Am Abend bestreitet die Regionalliga-Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel dort am Helker Berg ein Testspiel gegen den Westfalenligisten DJK Grün-Weiß Nottuln. Anstoß wird um 18 Uhr sein.

Nach der Rückkehr aus Billerbeck wird es dann den nächsten Test geben, und zwar am Samstag (16. Juli) im Parkstadion gegen den Niederrhein-Oberligisten Spvg Schonnebeck. Anstoß wird um 15.30 Uhr und der Eintritt frei sein. Geplant war diese Partie bereits für Ende Juni, doch die Essener sagten damals wegen Personalmangels ab, so dass das Fimpel-Team ersatzweise gegen den Westfalenligisten FC Iserlohn antrat und diesen mit 11:0 besiegte.

Zum Regionalliga-Saisonstart erwartet Schalkes U 23 den SV Straelen

Klar ist inzwischen auch, wie es für Schalkes U 23 nach deren Auftaktspiel in der Regionalliga West am 23. Mai (Samstag, 14 Uhr) ge­gen den SV Straelen weitergehen wird. Der Westdeutsche Fußball-Verband hat die Spieltage zwei bis neun zeitgenau festgezurrt. Da dieser stets darauf achtet, dass die Partien mehr oder weniger parallel zu denen der Schalker Bundesliga-Profis ausgetragen werden, wird es in dieser Zeit auch vier Sonntag-Spiele geben.

Im Einzelnen sehen die Begegnungen zwischen dem 31. Juli und 17. September wie folgt aus:

1. FC Köln U 21 (A, 31. Juli, Sonntag, 14 Uhr), SV Lippstadt 08 (H, Sonntag, 7. August, 14 Uhr), SV Rödinghausen (A, 13. August, Samstag, 14 Uhr), SC Fortuna Köln (A, 20. August, Samstag, 14 Uhr), 1. FC Kaan-Marienborn (H, 28. August, Sonntag, 14 Uhr), Rot-Weiß Oberhausen (A, 3. September, Samstag, 14 Uhr), 1. FC Düren (H, 11. September, Sonntag, 14 Uhr), Fortuna Düsseldorf U 23 (A, 17. September, Samstag, 14 Uhr). (AHa)

