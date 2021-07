Wechsel fix: Schalke leiht Boujellab nach Ingolstadt aus

Gelsenkirchen. Schalke reduziert weiter seinen Kader: Nassim Boujellab wird für ein Jahr nach Ingolstadt ausgeliehen. 29 Profis stehen jetzt noch unter Vertrag.

Am Freitag beim Saisonstart gegen den HSV (1:3) hatte er es nicht in den Kader geschafft, am Sonntag wurde sein vorläufiger Abschied von Schalke 04 bekanntgegeben: Mittelfeldspieler Nassim Boujellab (22) wird für ein Jahr an den Zweitliga-Konkurrenten FC Ingolstadt ausgeliehen. Die Königsblauen schreiben den marokkanischen Nationalspieler aber noch nicht ganz ab: Vor seiner Ausleihe verlängerte Boujellab seinen Vertrag auf Schalke bis zum 30. Juni 2023.

Boujellab soll Spielpraxis sammeln - und dann zurückkehren

In Ingolstadt soll sich der Sauerländer, der als 15-Jähriger vom FC Iserlohn in die Knappenschmiede gewechselt war, weiterentwickeln und zeigen, was er kann. „Spielpraxis ist gerade für junge Spieler unersetzlich“, erklärt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. „Deshalb sind wir gemeinsam mit Nassim zu dem Entschluss gekommen, dass ein Wechsel nach Ingolstadt für ihn die beste Lösung ist. Dort sind seine Chancen auf Einsatzzeiten und damit auf eine Weiterentwicklung größer.“

Huub Stevens holte ihn in die Bundesliga

Nassim Boujellab bestritt für Schalke bisher 30 Bundesligaspiele. Sein Debüt in der Bundesliga feierte er beim 1:0-Erfolg im März 2019 in Hannover unter dem damaligen Interimstrainer Huub Stevens – später erhielt er einen Profivertrag. Doch dauerhaft Stammspieler war er nie, auch in der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison konnte er sich nicht für einen Kaderplatz aufdrängen.

Schalke reduziert damit weiter seinen Kader, am Samstag wurde Hamza Mendyl bereits in die Türkei ausgeliehen. Aktuell stehen damit 29 Profis auf der Kaderliste. (MH)

