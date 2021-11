Schalke Was Schalke-Vorstand Knäbel von Profis und Trainer fordert

Gelsenkirchen. Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge haben Schalke 04 in eine sportliche Krise gestürzt. Nun äußerte sich Sportvorstand Peter Knäbel.

Zum ersten Mal seit dem Abstieg in die 2. Bundesliga befindet sich der FC Schalke 04 wieder in einer sportlichen Krise. Die Königsblauen verloren drei Pflichtspiele in Folge, zuletzt mit 2:4 (1:2) gegen Darmstadt 98. Eine Trainerdiskussion ließ Sportdirektor Rouven Schröder nach dem Spiel nicht zu. Schalke geht mit Dimitrios Grammozis ins nächste Spiel bei Werder Bremen (Samstag, 20. November, 20.30 Uhr/Sport 1 und Sky). Doch wie bewertet Schröders Vorgesetzter, Sportvorstand Peter Knäbel, die Lage?