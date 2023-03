Schalke: Was Daniel Caligiuri zu seinem Wiedersehen mit S04 sagt

Da ist noch alles drin! Schalke und Bochum im Abstiegskampf

Schalke und Bochum leben! S04 ist seit sieben Spielen ungeschlagen, kommt im Derby gegen Dortmund zweimal zurück. Der VfL Bochum gewinnt in Köln und beendet damit die Serie an Niederlagen. VfL-Experte Christian Woop schaut in der aktuellen Folge mit uns auf die Perspektive der Bochumer im Abstiegskampf. Schalke-Reporter Andi Ernst muss nun nach spektakulären Wochen nach Augsburg reisen und hat zuvor einen Thomas Reis erlebt, der mit seiner Mannschaft so gar nicht zufrieden war. Moderiert wird die aktuelle Folge von Nils Halberscheidt