Warum Schalke nach dem Uth-Drama weiterspielen wollte

Augsburg. Die Verletzung von Stürmer Mark Uth hat Schalke beim 2:2 in Augsburg geschockt. Trainer und Verantwortliche schildern den dramatischen Vorfall.

Es war die wichtigste Nachricht dieses Sonntags. „Mark Uth ist ansprechbar und stabil“, schrieb Bundesligist Schalke 04 über das Soziale Netzwerk Twitter. Im Spiel beim FC Augsburg lief gerade die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Der Stürmer hatte sich in der zehnten Minute nach einem Zusammenprall mit Felix Uduokhai vom FC Augsburg so schwer verletzt, dass zunächst an eine Spielfortsetzung nicht zu denken war. Uth hatte das Bewusstsein verloren. Mediziner und Helfer beider Klubs kümmerten sich minutenlang um ihn.