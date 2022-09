Warum Schalke 04 mit der Agentur für Arbeit kooperiert

Gelsenkirchen. Nicht jeder Spieler aus der Knappenschmiede schafft den Sprung in den bezahlten Fußball. Nun gibt es ein neues Hilfsangebot für die Talente.

Mit dem Ziel, es in die Bundesliga zu schaffen, spielen in Deutschland Millionen von Kindern Fußball. Den größten Talenten gelingt dann tatsächlich der Sprung in die Nachwuchsleistungszentren – etwa bei Schalke 04. Doch längst nicht jeder talentierte Kicker findet den Weg in den Profifußball. Diejenigen, die es nicht schaffen, landen oft auf dem harten Boden der Realität. Im schlimmsten Fall sind sie nach dem Zerplatzen des großen Traumes erst einmal perspektivlos auf dem Arbeitsmarkt, da sie voll auf eine Fußball-Karriere gesetzt haben.

Um diesen jungen Menschen zu helfen, hat die vereinseigene Stiftung „Schalke hilft!“ nun eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit abgeschlossen. So sollen jene Spieler bei der beruflichen Orientierung unterstützt werden, die es nicht in den bezahlten Fußball schaffen. Hauptsächlich gilt das Angebot für Spieler der U16 bis U23 der Knappenschmiede.

Schalke 04 übernimmt soziale Verantwortung

Im Rahmen der Kooperation soll es eine jährliche Veranstaltung geben, die den Namen „Vor Ort“ trägt. Außerdem besteht ein durchgängiges Beratungsangebot für Spieler der Knappenschmiede. „Durch die individuelle Beratung schaffen wir ein unkompliziertes und niederschwelliges Angebot für die jungen Menschen und holen sie in der Lebenssituation ab, in der sie sich gerade befinden – da, wo sie sind“, sagt die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, Annette Höltermann.

Schalke 04 sehe sich in der Pflicht, jungen Menschen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen, die über Jahre leistungsorientiertem Fußball spielen. Zwar gelingt Spielern aus der Knappenschmiede immer wieder der Sprung in den Profi-Kader, doch längst nicht jeder kann sich durchsetzen. „Wir sehen als Klub unsere Verantwortung auch über die sportliche und persönliche Weiterentwicklung der jungen Menschen hinaus. Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit ermöglicht es uns, dieser Verantwortung gerecht zu werden“, erklärt Sebastian Buntkirchen als Geschäftsführer von „Schalke hilft!“ die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit.

Die Kooperation soll nur der Anfang eines langen Weges sein, den Schalke 04 und die Agentur für Arbeit gerne zusammen gehen würden. Weitere Ideen, wie die Zusammenarbeit in Zukunft noch weiterentwickelt werden könnte, seien in Arbeit, heißt es von den Gelsenkirchenern.

