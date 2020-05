Warum der Fußball ein Imageproblem hat - was Experten raten

Wann fallen in der Bundesliga wieder Tore? Die Entscheidung fällt an diesem Dienstag.

Essen. In der Corona-Krise bangen Profiklubs um ihre Existenz - nicht wenigen Kritikern ist es egal. Warum ist die Abneigung so groß? Eine Analyse.

Der Tag der Entscheidung, er ist da. An diesem Dienstag schalten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz zusammen, um über einen Neustart der Fußball-Bundesliga zu beraten. Bereits am Dienstagmorgen wollte die Nachrichtenagentur Reuters wissen, dass es Grünes Licht für das Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geben wird. Am Nachmittag meldete dann der Kicker: Die 36 Bundesliga-Vereine treffen sich am Donnerstag zu einer digitalen Mitgliederversammlung, um über das weiteren Vorgehen zu beraten. Geplant ist ein Wiederbeginn nach der Corona-Zwangspause ab Freitag, 15. Mai, mit Geisterspielen. Aus der Politik, anderen Sportarten und der Bevölkerung gibt es nicht nur Jubelstürme. Im Gegenteil.

Seit Wochen sind vor allem die Kritiker nicht zu überhören, die mit hämischen Rufen eine überdrehte Liga und ihre Millionäre an den Pranger stellen. Wie keinem anderen Unternehmen wird der Bundesliga gar der Untergang gewünscht. Doch woher kommt diese Abneigung? Wann und wie ist das Image des Profifußballs derartig schlecht geworden. Eine Spurensuche.