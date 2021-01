Schalke 04 Vor Schalke-Spiel in Berlin: Kuriose Plakataktion von Tasmania-Fans

Berlin. Nur noch zwei Spiele fehlen, dann hat Schalke 04 den Minusrekord von Tasmania Berlin eingeholt. Die Tasmania-Fans bangen.

Witzige Demonstration vor dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 im Olympiastadion: Vor dem einzigen Eingang zum Stadion hatte sich ein Dutzend Fans des Oberligisten Tasmania Berlin versammelt. Und sie wünschen sich nur eins: Einen Sieg der Königsblauen.

Sie hatten viele Plakate gemalt. Inhalt zum Beispiel: „Schalke! Ihr schafft das!“ Oder: „Schalke, gib Dir gefälligst Mühe! Wenigstens Hertha solltest Du doch schlagen können!!!“ Hintergrund dieser Aktion: Seit 29 Bundesliga-Spielen warten die Königsblauen auf einen Sieg. In der Bundesliga-Historie war nur eine Mannschaft schlechter: eben die Tasmania aus Berlin, die in der Saison 1965/66 sogar 31 Partien in Folge nicht gewann.

Schalke: Zwei weitere Spiele ohne Sieg bis zum Negativrekord

Um diesen Rekord fürchten die Anhänger nun. Sollte Schalke am Samstagabend bei Hertha BSC und in einer Woche gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 9. Januar), hätten sie den Minusrekord schon eingestellt. Das wünscht sich Almir Numic, Vorstandsvorsitzender der Tasmania, nicht. Er verriet im Sport-1-Gespräch: „Als Berliner ist das schwer, aber ich bin für Schalke. Wenn die Hertha spielt, bin ich auch für Hertha, nur eben nicht gegen Schalke.“ Numic war sich sicher, dass Schalke vor Weihnachten Arminia Bielefeld besiegen würde - doch auch diese Partie ging verloren - mit 0:1.

Im Olympiastadion sitzt zum ersten Mal Christian Gross auf der Trainerbank. „Ich kann ihn schlecht einschätzen“, sagt Numic. Seine Fernanalyse: „Es darf nicht um eine Person gehen, der Verein muss zusammenstehen. Ich glaube, dass das auf Schalke irgendwann verloren gegangen ist.“

Ein Tasmania-Fan vor dem Berliner Olympiastadion. Foto: Andreas Ernst

Und doch haben Numic und die Fans die Hoffnung, dass der Knoten ausgerechnet in Berlin platzt. Denn auf einem Plakat stellten sie klar: „Das ist UNSER Rekord! Ra Ra Ra Tasmania (Das Original).