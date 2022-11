Von Wien bis Belek - Schalkes Vorbereitung im Überblick

Gelsenkirchen. Schalke startet in die Winter-Vorbereitung 2022/23. Die Vorbereitungsspiele haben diesmal für S04 eine ganz besondere Bedeutung.

Vor jeder Vorbereitung - ob im Winter oder Sommer - formulieren Spieler, Trainer, Verantwortliche große Ziele. Beim Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 sind die Erwartungen für das, was im Dezember diesen Jahres und Januar 2023 bevorsteht, aber besonders hoch. Und dementsprechend ist auch das Programm zusammengestellt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligisten verzichteten die Schalker auf eine Auslandsreise, auch wenn es durchaus Anfragen gab. Sportvorstand Peter Knäbel bestand darauf, dass die Vorbereitung auf die Pflichtspiele 2023 nicht gestört wird. Anders sahen das zum Beispiel der VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln, die in die USA flogen. Eintracht Frankfurt warb in Japan für den deutschen Fußball, Borussia Dortmund hält sich immer noch in Ostasien auf, spielte zum Beispiel in Vietnam.

Eine große Bedeutung haben für die Königsblauen die Testspiele. Ein Amateurklub zum Einspielen ist diesmal nicht dabei - wie im Sommer, als Schalke unter anderem auf den Bezirksligisten VfB Hüls, Regionalliga-Aufsteiger Blau-Weiß Lohne und den österreichischen Drittligisten FC Kufstein traf.

Peter Knäbel drückte das so aus: "Wir haben in der ersten Phase der Wintervorbereitung drei wirklich gute Vorbereitungsspiele, in denen die Mannschaft zusammenwachsen kann." Die Schalker treten bei den Traditionsklubs Rapid Wien in Österreich (9. Dezember) und Hajduk Split in Kroatien (16. Dezember) an. Am 22. Dezember spielen sie zwar "nur" beim Drittligisten VfL Osnabrück, aber auch das wird ein richtiger Test, da das Stadion an der Bremer Brücke voll wird - heiße Stimmung garantiert. Im Gegensatz zu anderen Klubs, die wegen der Auslandsreisen die erste Wintervorbereitungsphase deutlich später beginnen, setzt Schalke darauf, topfit und eingespielt ins Jahr 2023 zu gehen.

Den Feinschliff - und dann möglichst mit Zugängen - holt sich Schalke vom 2. bis 11. Januar 2023 im Trainingslager in Belek in der Türkei, dann trifft S04 auf den Zweitligisten 1. FC Nürnberg (10. Januar). Für die neun Tage zwischen der Belek-Rückkehr und dem Bundesligaauftakt in Frankfurt (21. Januar) ist noch eine Generalprobe geplant. Der Gegner ist noch offen.

Schalkes Vorbereitung in der Übersicht

Mittwoch, 30. November: Leistungstests nach der Winterpause

Donnerstag, 1. Dezember: Trainingsauftakt in Gelsenkirchen

Samstag, 3. Dezember (10 Uhr): Erstes öffentliches Training nach der Winterpause

Freitag, 9. Dezember (19 Uhr): Rapid Wien - Schalke 04

Samstag, 10. Dezember: Rückreise aus Wien

Freitag, 16. Dezember: Hajduk Split - Schalke 04

Samstag, 17. Dezember: Rückreise aus Split

Donnerstag, 22. Dezember (19 Uhr): VfL Osnabrück - Schalke 04

23. Dezember bis 1. Januar 2023: Weihnachtspause mit individuellen Trainingsplänen

2. bis 11. Januar 2023: Trainingslager in Belek

Dienstag, 10. Januar 2023 (15.30 Uhr / in Belek): 1. FC Nürnberg - Schalke 04

Zwischen 12. und 21. Januar ist noch ein Testspiel geplant

Samstag, 21. Januar (15.30 Uhr / Bundesliga-Start): Eintracht Frankfurt - Schalke 04

