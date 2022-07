Von Schalkes Aufstiegshelden sind nicht mehr viele gefragt

Mittersill. Alex Kral ist der elfte Zugang des Bundesliga-Aufsteigers Schalke 04. Der Transfer zeigt: Für viele Aufstiegshelden wird es eng. Ein Kommentar.

Partys feierte der FC Schalke 04 viele im Mai: Es gab den umjubelten Aufstieg beim Heimspiel gegen den FC St. Pauli, die Meisterschaft in Nürnberg und die wilde Party mit Tausenden Fans vor der Arena. Immer im Mittelpunkt: Die Aufstiegshelden, die Schalke zurück in die Bundesliga brachten. Spieler, die für immer einen Platz in der Vereinschronik bekommen. Doch im Profifußball ist für Romantik kein Platz. Und die Transferpolitik im Sommer 2022 zeigt: Viele Aufstiegshelden werden in der Bundesliga nicht mehr benötigt.