Vier Siege, aber nur zwei Schalker stehen auf dem Rasen

Gelsenkirchen. Schalkes Darko Churlinov darf nach dem 5:0 in Armenien mit Nordmazedonien von der WM 2022 träumen. Entscheidung um Play-off-Platz am Sonntag.

Die erste Bilanz während der Pause in der 2. Fußball-Bundesliga kann sich für die Nationalspieler des FC Schalke 04 sehen lassen. Allerdings halfen bei den vier Siegen nur zwei königsblaue Profis aktiv mit: Darko Churlinov und Yaroslav Mikhailov.

Was für ein Erfolg! Mit 5:0 setzten sich Darko Churlinov, der von der ersten bis zur 77. Minute spielte, und Nordmazedonien in Armenien durch und sprangen in der Gruppe J der WM-Qualifikation hinter Deutschland auf den zweiten Rang, den Play-off-Platz – auch deshalb, weil Rumänien gegen Island lediglich ein 0:0 schaffte. Zur Entscheidung kommt es am Sonntag (18 Uhr), wenn Nordmazedonien in Skopje auf Island treffen wird und mit einem Sieg den Vorsprung von einem Punkt auf Rumänien (in Liechtenstein) verteidigen könnte.

Yaroslav Mikhailov, der 90 Minuten durchspielte, und die U-19-Auswahl Russlands sind mit einem 1:0-Sieg gegen Gastgeber Griechenland in die EM-Qualifikation gestartet. In den beiden weiteren Begegnungen treffen der Schalker und seine Teamkollegen am Samstag auf Deutschland sowie am Dienstag auf die Färöer. Das Duell dieser beiden Teams hatte die DFB-Auswahl parallel zum Auftakterfolg der Russen mit 4:1 für sich entschieden.

Ko Itakura und Mehmet Can Aydin sitzen auf der Bank

Den wichtigen 1:0-Erfolg der Nationalmannschaft Japans in der WM-Qualifikation in Vietnam erlebte Schalkes Ko Itakura nur von der Bank aus. Etwas freuen durfte er sich dennoch, weil die Japaner dank des Dreiers in Hanoi ihr Punktekonto zur Halbzeit der Spiele auf neun Zähler aufgestockt und den Sprung auf Rang drei in der Gruppe B geschafft haben.

Nur die beiden Erstplatzierten lösen das WM-Ticket, der Dritte muss ein Play-off-Duell. Nächster Gegner der Japaner ist am Dienstag der Oman. Tabellenerster ist Saudi-Arabien mit 13 Punkten, Verfolger Australien hat zehn Zähler auf seinem Konto.

Einen Sieg von der Bank aus sah auch Mehmet Can Aydin. In Clairefontaine gewann das deutsche U-20-Team mit 3:2 (1:1) gegen Gastgeber Frankreich. Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Wörns am Montag in Portugal. (AHa)

