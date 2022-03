Viele Schalke-Fans fordern Zalazar - das sagt Grammozis

Gelsenkirchen. Rodrigo Zalazar hat bei Schalke 04 seinen Stammplatz verloren. Kehrt er gegen Rostock in die Startelf zurück? Das sagt Trainer Grammozis.

Er ist erst seit sieben Monaten ein Spieler des FC Schalke 04 - und doch genießt Mittelfeld-Renner Rodrigo Zalazar bei vielen Fans der Königsblauen ein sehr hohes Ansehen. Die Gründe sind vielfältig: Der 22-Jährige bringt auf dem Rasen das, was viele Schalker sehen wollen - er geht weite Wege, zudem mit viel Engagement in jeden Zweikampf, bemüht sich um Torabschlüsse. Und er identifiziert sich sehr mit dem Klub, das zeigt er in jedem Training, in jedem Spiel. Und doch saß Zalazar zuletzt zweimal in Folge auf der Bank - im Spiel beim KSC vor einer Woche (1:1) wurde er nicht einmal eingewechselt. Woran liegt das?