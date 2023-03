Verlängerungen: Schalke 04 bindet weitere U-Nationalspieler

Gelsenkirchen. Die U-19-Mannschaft des FC Schalke 04, mit der Trainer Norbert Elgert 2023/24 in der Bundesliga West starten wird, nimmt immer mehr Formen an.

Die Mannschaft der U-19-Fußballer des FC Schalke 04, die in der kommenden Saison in der A-Junioren-Bundesliga West starten wird, nimmt immer mehr Formen an. Am Freitag haben die Königsblauen zwei weitere Vertragsverlängerungen für das Team von Trainer Norbert Elgert verkündet: Zwei Deutsche B-Junioren-Meister werden auch 2023/24 das königsblaue Trikot tragen, nämlich Niklas Barthel und Nedzhib Hadzha.

Nedzhib Hadzha, der meistens als Sechser im defensiven Mittelfeld aufläuft und für Bulgarien bislang elf U-17- und zwei U-19-Länderspiele absolviert hat, stieß aus der Jugend der Hammer Spielvereinigung zur damaligen Schalker U 14. Innenverteidiger Niklas Barthel, der gerade mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft in Frankreich unterwegs ist, wechselte 2019 aus der Jugend des DSC Arminia Bielefeld in die königsblaue U 15.

Im Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren trifft Schalke auf den 1. FSV Mainz 05

Aktuell kämpfen Nedzhib Hadzha und Niklas Barthel auch noch mit ihren Schalker U-19-Teamkollegen um den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokals der Junioren. Im Halbfinale werden sie am Sonntag in einer Woche (2. April, 11 Uhr) im Parkstadion auf den 1. FSV Mainz 05 treffen, den Meister der Bundesliga-Staffel Süd/Südwest. Der Kartenverkauf hat bereits begonnen.

„Niklas Barthel und Nedzhib Hadzha sind beide Teil der U-17-Meistermannschaft aus der vergangenen Saison. Ihre konstanten Leistungen haben uns überzeugt “, sagt Mathias Schober, der Direktor Knappenschmiede & Entwicklung beim FC Schalke 04. „Wir freuen uns sehr, dass Nedzhib und Niklas den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit uns weitergehen wollen und sie die aufgezeigten Perspektiven direkt überzeugt haben.“

Drei Neue für das Schalker U-19-Team von Trainer Norbert Elgert

Vor diesem Duo hatten bereits Torwart Luca Podlech, Assan Ouédraogo, Max Grüger, Philip Buczkowski Vitalie Becker und der aus der U 17 aufrückende Taylan Bulut verlängert. Tristan Osmani besitzt eh einen Vertrag bis 2024.

Und drei neue Spieler hat der FC Schalke 04 für sein A-Junioren-Team 2023/24 auch bereits verpflichtet: U-17-Nationalspieler Jean Paul Ndiaye von Hannover 96, Zaid Amoussou-Tchibara von Bayer 04 Leverkusen und Roman Doulashi vom Bonner SC. (AHa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04