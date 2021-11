Vedad Ibisevic über Schalke-Aus: „Würde es genauso wieder machen“

Berlin/Gelsenkirchen. Mit der Suspendierung auf Schalke endete vor einem Jahr die Profikarriere von Vedad Ibisevic. Seinen Disput mit Ex-Trainer Baum bereut er nicht.

Der einstige Bundesliga-Torjäger Vedad Ibisevic hätte seine Karriere gern noch verlängert. „Ich hätte an eine der Top-Ligen gedacht, eine erste Liga. In meinem Alter kam aber nichts Konkretes, was auch zu erwarten war. Deswegen dachte ich mir: Bevor ich komische Sachen mache, höre ich lieber auf“, sagte der Bosnier dem Portal transfermarkt.de. Inzwischen gehört Ibisevic bei Hertha BSC zum Trainerstab.

„Irgendeine Reise ins Ausland wäre nicht nach meinem Geschmack gewesen, ich wollte nicht alles machen“, sagte Ibisevic zu den Angeboten, die ihm nach seinem Aus bei Schalke 04 vorgelegen hatten. Der 37-Jährige hatte im Vorjahr nach einem Streit auf dem Trainingsplatz den damaligen Bundesligisten aus Gelsenkirchen verlassen müssen. Einige Monate später beendete er seine aktive Laufbahn.

Schalke wollte Ibisevic zwischenzeitlich zurückholen

Sein Schalke-Aus sei „unglücklich gelaufen“, sagte er. „Aber im Nachhinein war es eine Riesenerfahrung. Ich würde es aber heute genauso machen und wieder so handeln. Letztendlich hatte ich recht.“ Ibisivic war November 2020 nach Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen Trainer Manuel Baum und einer Auseinandersetzung mit dem damaligen Schalker Co-Trainer Naldo suspendiert worden. „Ich habe damals meine Sorgen geäußert. Bevor ich nichts tue, wollte ich als sehr erfahrener Spieler, der kurz vor dem Ende seiner Karriere steht, etwas unternehmen. Natürlich kam meine Meinung nicht so gut an. Aber ganz ehrlich: Für mich war das am Ende auch eine Befreiung, weil es für mich sehr schwer gewesen wäre, einfach so weiterzumachen“, sagte der Bosnier dazu.

Vedad Ibisevic im Schalke-Trikot. Foto: firo

Nachdem der damalige Sportvorstand Jochen Schneider einige Wochen später eingeräumt hatte, dass die Suspendierung von Ibisevic ein Fehler gewesen sei, wollte Schalke den Stürmer im Abstiegskampf sogar zurückholen. Für Ibisevic hat eine Rückkehr allerdings „keinen Sinn gemacht, weil das Vertrauen nicht mehr da war.“ Der 37-Jährige weiter: "Ich konnte mir das nicht mehr vorstellen. Aus sportlicher Sicht hätte ich es gemacht, weil ich der Meinung gewesen bin, dass Schalke zu retten gewesen wäre. Nach der ganzen Vorgeschichte kam es für mich aber nicht infrage.

Trotz Schalke-Aus: Ibisevic „sehr zufrieden“ mit seiner Karriere

Trotz des unrühmlichen Abschlusses sei er „sehr zufrieden“ mit dem Verlauf seiner Profikarriere, versicherte Ibisevic. „Natürlich wäre der eine oder andere Titel nicht schlecht gewesen. Ich hätte es mir gewünscht, mich bei einem ganz großen Verein zu versuchen. Dazu ist es leider aus verschiedenen Gründen nicht gekommen“, sagte er. Neben Schalke spielte er in der Bundesliga für Hertha BSC, den VfB Stuttgart, die TSG Hoffenheim und Alemannia Aachen. Insgesamt 344 Spiele machte er in Deutschlands Top-Liga. Dabei gelangen ihm 127 Tore. (fs mit dpa)

