Umworbener Ex-Schalker Nübel: Wo er überall gehandelt wird

München. Er spielt kaum beim FC Bayern, und trotzdem ist Alexander Nübel ein Thema bei Topklubs: Nun soll der Ex-Schalker bei RB Leipzig im Gespräch sein.

Bisher hatte Alexander Nübel nicht viele Gelegenheiten, seine Klasse zu zeigen. Was der Zahl der Interessenten am Ex-Torhüter des FC Schalke 04 aber keinen Abbruch tut. Die AS Monaco galt lange als Ziel einer Ausleihe, selbst mit Borussia Dortmund wurde der 24-Jährige schon in Verbindung gebracht. Nun soll RB Leipzig an der Ausleihe des Torhüters interessiert sein, der noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag steht.

Laut „Kicker“‘ sind die Sachsen „in der Branche als Möglichkeit genannt“ als Ziel einer Leihe von Nübel. Bei RB Leipzig steht seit Jahren Péter Gúlacsi als Stammtorhüter zwischen den Pfosten, doch soll der Verbleib des 30-jährigen Ungar im Sommer nicht in Stein gemeißelt sein, die Ablösesumme beträgt angeblich 12,5 Millionen Euro. Einer der Interessenten soll Borussia Dortmund sein. Geht Gúlacsi, könnte Nübel als Lösung herhalten.

Seit dem Weggang von Schalke nur drei Spiele absolviert

Noch liegt ein großes Fragezeichen über Nübels Zukunft. „Wir verfolgen weiterhin das Thema, dass Alex ausgeliehen wird“, hatte Nübels Berater Stefan Backs zuletzt dem „Kicker“ gesagt: „Alex braucht regelmäßige Spielpraxis, ein paar Einsätze reichen da nicht.“ Denn Fakt ist: Nübel kommt in München nicht an Nationalmannschafts-Kapitän Manuel Neuer vorbei und hat seit seinem Wechsel von Schalke 04 an die Isar im vergangenen Sommer lediglich drei Partien für die Bayern absolviert.

Bayern-Sportvorstand Oliver Kahn hatte den Gedanken an eine Ausleihe Nübels zuletzt verworfen, würde den Bayern damit doch ein Top-Stellvertreter für Neuer fehlen. Allerdings sollen die Bayern ein Interesse an Bielefelds Stefan Ortega haben. Und der liebäugelt - wann immer drauf angesprochen - weiter mit einem Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub wie den Münchenern, und sei es nur als Nummer zwei. „Am Ende hat man nur eine Karriere“, sagte der 28-Jährige jüngst der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Ginge ich nach München, hätte ich die Möglichkeit, Titel zu gewinnen, europäisch in der Champions League unterwegs zu sein, vielleicht auch ein paar Spiele bei einem Weltverein zu machen.“ (fs)