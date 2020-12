Umfrage: Gelingt Schalke mit Christian Gross die Wende?

Gelsenkirchen. Christian Gross soll den FC Schalke 04 vor dem Abstieg bewahren. Ob es dem Schweizer gelingt? Das wollen wir in unserer Umfrage von Ihnen wissen.

Der neue Trainer Christian Gross ist in seine Rettungsmission beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gestartet. Am Montag leitete der 66-jährige Schweizer seine erste Einheit beim noch sieglosen Tabellenletzten. "Der erste Eindruck, den ich von der Mannschaft habe, war sehr positiv. Die Spieler waren sehr fokussiert, als ich mit ihnen gesprochen habe", sagte Gross nach seinem Einstand.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Der erfahrene Trainer zeigt sich zuversichtlich, doch wird er tatsächlich dazu in der Lage sein, Schalke 04 wieder auf Kurs zu bringen? Das möchten wir in unserer neuen Umfrage von Ihnen wissen. Hier können Sie an der Abstimmung teilnehmen:

Gross ist nach David Wagner, Manuel Baum und Huub Stevens bereits der vierte Trainer, der für Schalke 04 in dieser Saison verantwortlich sein wird. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt ihm nicht. Am Samstag geht es in der Liga bei Hertha BSC weiter. Vor dem 14. Spieltag haben die in der Liga seit fast einem Jahr sieglosen Schalker sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsrang 16.

Schalke-Trainer Gross hofft auf Verstärkungen

Offen ist noch, ob der neue Trainer die Mission Klassenerhalt mit Verstärkungen angehen kann. Gross hofft trotz der finanziell angespannten Lage beim Bundesligisten auf Neuzugänge im Winter. „Es gibt natürlich immer Wünsche, wir versuchen das Optimum zu machen, was machbar ist“, sagte der 66 Jahre alte Schweizer bei seiner Vorstellung am Sonntag. „Die finanzielle Lage ist offenbar sehr, sehr angespannt, aber der Verein ist bereit, alles zu machen, damit diese Mission gelingt.“ Er sehe vor allem auf den Außenbahnen Handlungsbedarf beim FC Schalke 04.