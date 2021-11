U19: BVB schlägt Schalke im Finale: Ärger nach dem Spiel

Gelsenkirchen. Mit 2:0 gewann die U19 des BVB am Samstag auf Schalke den NRW-Ligapokal. Nach dem Spiel herrschte dicke Luft zwischen den Revierrivalen.

Mit 2:0 (2:0) besiegte die U19 von Borussia Dortmund am Samstag im NRW-Ligapokalfinale den FC Schalke 04. Anschließend gab es Irritationen auf beiden Seiten. Die Dortmunder hätten es als respektlos empfunden, dass die Schalker nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Lars Bramkamp sofort den Rasen im Parkstadion verlassen haben. Das berichtet der RevierSport. Bei der anschließenden Siegerehrung und Pokalübergabe in dem neu geschaffenen Wettbewerb befanden sich die S04-Spieler und das Trainerteam von Norbert Elgert bereits in der Kabine.

Nach Pleite gegen BVB: Schalke-Trainer Elgert äußert sich

Auch sei ihnen von Seiten des S04 nicht standesgemäß gratuliert worden. Das wiederum wollte Elgert nach der Partie nicht auf sich sitzen lassen und stellte gerade: „Michael Eppers ist im Auftrag unserer gesamten Mannschaft zum Trainerteam gegangen und hat gratuliert“, erklärte der Trainer der Schalker U19. „Das ist selbstverständlich, dass wir das machen.“ Eppers ist Co-Trainer bei der Schalker U19 und bestätigte das.

Dennoch war Elgert nach dem letztlich verdienten BVB-Erfolg enttäuscht. „In der ersten Halbzeit hätten wir in Führung gehen müssen, wir hatten die erste große Chance, verteilen dann zwei unfassbare Geschenke. Das darfst du ihnen mit ihrer mentalen Stärke und Laufstärke nicht geben“, ärgerte sich Elgert. „Wenn du so individuelle Bolzen drehst und zwei Tore kassierst, ist der Matchplan im Arsch.“

Schalke kann sich von 0:2 gegen BVB nicht mehr erholen

Julian Rijkhoff bedankte sich und sorgte mit seinen beiden Treffern für die BVB-Führung (10. und 45.). „In der zweiten Halbzeit waren wir aber dran“, resümierte der 65-Jährige. Gereicht hatte es trotzdem nicht mehr. Die Dortmunder feierten einen verdienten 2:0-Sieg gegen den Lokalrivalen, was den Schalkern offensichtlich überhaupt nicht gefiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04