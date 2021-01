Türkische Medien berichten: Mesut Özil wechselt nach Istanbul

Essen/Istanbul. Der Ex-Schalker soll bei Fenerbahce Istanbul einen Vertrag unterschrieben haben. Bei Arsenal spielt Mesut Özil keine Rolle mehr.

Ein verträumter Blick auf den Bosporus, die Lichter Istanbuls im Hintergrund, Mesut Özil lässig angelehnt an einen Blumenkasten: Das Bild, das der 2014er Weltmeister am Dienstag in den sozialen Medien postete, heizte die Gerüchte um einen Wechsel des Gelsenkircheners in die Türkei an. Am Mittwoch legte sich die türkische Nachrichtenagentur DHA fest: Özil schließt sich dem 19-maligen Meister Fenerbahce Istanbul an. DHA zufolge unterschreibt der 32-Jährige, der beim Premier-League-Klub FC Arsenal keine Rolle mehr spielt, einen Dreieinhalbjahresvertrag.

Mesut Özil: Grundgehalt angeblich bei fünf Millionen pro Saison

Die freien Tage in der Winterpause soll Özil genutzt haben, um seine Familie in Istanbul zu besuchen. Doch laut der türkischen Nachrichtenagentur beschäftigte sich der frühere Nationalspieler ganz konkret mit seiner sportlichen Zukunft. In London kam der Ex-Schalker zuletzt nicht mehr zum Einsatz. Sein letztes Spiel absolvierte der Mittelfeldspieler im März vor der Corona-Unterbrechung. Im Oktober strich Teammanager Mikel Arteta den früheren Schalker aus den Aufgeboten für die Europa League und die englische Liga. Mit einem Wochengehalt von umgerechnet rund 390.000 Euro zählte Özil immernoch zu den Topverdienern der Gunners. Sein Vertrag läuft bis zum Saisonende.

Medien berichteten zuletzt auch über ein Interesse des US-Klubs D.C. United. Laut des Portals "football.london" lockten die Amerikaner den Arsenal-Star mit einem Paket, das die Expansion seiner Kaffee-Kette "39 Steps Coffee" im eigenen Stadion und den Ausbau seiner Marke "M10" beinhalten sollte

Özil hat sich nun offenbar gegen Amerika und für die Türkei entschieden. DHA zufolge spielt Özil schon für den Rest der Saison in Istanbul. Arsenal bezahlt sein Gehalt angeblich für diese Zeit weiter. In der darauffolgenden Saison soll sein Grundgehalt bei fünf Millionen Euro liegen.

In der Nachbarschaft von Präsident Erdogan

In Istanbul wird Özil laut des Medienberichts Nachbar des umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Haus, das er mit seiner Frau Amine Gülse bezieht, werde derzeit renoviert. Mit Erdogan posierte Özil vor der WM 2018 in Russland auf einem Foto. Das Bild sorgte für hitzige Debatten im deutschen Fußball. In Folge der Kontroverse trat Özil aus der Nationalmannschaft aus. Ilkay Gündogan, der ebenfalls auf dem Foto mit Erdogan zu sehen war, blieb Spieler unterTrainer Joachim Löw. (lo)